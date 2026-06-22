薛影儀42歲再下一城勇戰環姐初選 30蚊拼多多新鞋襯深圳入貨裙赴會 梁藝齡瞞契爺呂良偉參賽一個月激減13磅

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026選美大賽，今日進行選拔賽初選，除吸引了報了名的55名候選佳麗外，還有一些即時到場報名的參賽者，香港區「環球小姐」2024年冠軍姚祖恩、2025年冠軍李逸詩及亞軍楊家倩一起到場支持。參賽者當中最特別的是現年42歲的薛影儀、呂良偉契女梁藝齡及剛剛參選完港姐在第二輪選拔賽中出局的陳雨薇。

薛影儀參賽為了宣揚香港及參與社會公益

薛影儀表示，見到網上宣傳「環球小姐」選美便來參加，參賽心態隨緣，自己則有五成把握入選。身穿這雙新鞋的她表示是在拼多多以30元購買，裙子則是之前在深圳入貨，她還即場清唱了半首《風吹一下》。問到之前參加選美的經驗對她可有幫助？薛影儀表示也有運用到，當被評判問到為何參加？她回答自己會宣揚香港及做一些社會公益善事對自己有幫助。

薛影儀自由身獨戰KOL

她開心透露下月獲邀到西九在世界盃賽事宣傳活動中，幫手玩遊戲及派禮物，又指近日自己獨立地做KOL工作，更獲某KOL要邀請她拍MV：「現在沒有合約自由身很方便，否則經理人也未必准許我做這些工作。」

梁藝齡盼挑戰自己送減肥成果作禮物

另外，這次吸引了呂良偉的23歲契女梁藝齡到來參加，但她本想送驚喜給契爺和契媽，還未通知兩人參加這次選美。她表示，其實之前契爺和契媽都有建議她參加選美及不同的事；早在三年前自己媽媽已經叫她去選美，但她一直害怕不肯踏出第一步，直至原有的工作今年離職了，加上自己還年輕不會怕失敗，所以勇敢地來到參加：「真的沒想過自己會這麼大膽參加公開活動，這次是要挑戰自己，藉着這個大舞台學習到更多東西，我要對自己信心大大增強，希望讓人看到我在比賽上信自己，想做什麼便有可能。」她一個月前開始減肥，從60公斤減至現在54公斤，希望透過這次比賽可以獲得更美麗及瘦身作為給自己的禮物。她表示，契媽知道自己參賽之後，一定會獲得很大的支持。

陳雨薇港姐出局轉戰環姐

薛影儀見到早前曾參與香港小姐選舉的陳雨薇，即讚她在輪選上表現很好，陳雨薇表示，吸收上次港姐經驗後，今次在自我介紹環節會更清晰地表達自己及背熟香港特徵的獅子山精神，她本打算在才藝方面表演彈琴，可惜現場未能提供鋼琴，所以她唯有留待入圍後再表演。問她看到現場各平庸參賽佳麗後，自己的信心是否大增？她說：「每位都是靚女，希望大家盡力展現最好一面，（信心有多大？)隨緣，盡量做到最好。」