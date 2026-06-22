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77歲彭健新結婚近半世紀太太罕露面 膝下無子女突晒「一家四口」合照惹揣測

影視圈
更新時間：20:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-22 HKT

77歲的「溫拿樂隊」成員彭健新與太太Mona結婚近半世紀，是隊中最早成為人夫的成員，多年來卻膝下猶虛，視愛犬「OK仔」如親子，可惜OK仔於2015年離世。昨日（21日）彭健新在社交平台分享溫馨的家庭照，並留言「祝各位天下父親節快樂」，照片中除見到彭健新與太太Mona外，還有兩個可愛的小朋友，隨即引起網民熱議。

彭健新太太凍齡有術

彭健新的太太Mona身穿黑底白色蕾絲上衣，配上一條簡潔的白色長褲，打扮優雅。雖然已屆七旬，Mona看起來保養得宜，皮膚緊緻，臉上掛著幸福的笑容，精神狀態看起來非常好，凍齡外貌讓不少網民讚嘆。

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在彭健新分享的照片中，見到「一家四口」坐在梳化上，氣氛溫馨。彭健新拎住一份禮物，身旁的小妹妹則高舉「Happy Father's Day」的手寫卡片，枱上見到擺放有超人標誌造型的蛋糕及水果花束。

網民熱議小朋友身份

由於彭健新夫婦並無子女，在照片中並未明說兩個小朋友身份，引起許多網民猜測：「孫仔孫女？」、「70幾歲，兩個女兒咁細嘅？」也有網民估計是親戚小孩：「係侄子姪女？」、「第一眼，有可能仔女咁細個，睇返原來，係侄子姪女。」

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