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古淖文首開大馬個唱 粉絲跨美加澳新齊撐場

影視圈
更新時間：19:45 2026-06-22 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-22 HKT

古淖文（German）6月21日在雲頂高原，舉行首個馬來西亞演唱會。一向對製作要求甚高的German，連同整個製作班底、樂隊及舞蹈團隊一起出征，務求將高質素的演唱會帶到馬來西亞。

古淖文首唱新歌《On The Rocks》

而今次更是German新歌《On The Rocks》發布後，第一次在Live Tour演出。除了香港及澳門的粉絲，更有美加和澳洲的粉絲遠到而來，當然還有本地及新加坡的粉絲齊齊興奮為偶像新歌應援到馬來西亞。而以「男人的浪漫」為主題的環節中，German就深情演繹《寂寞的男人》及《陀飛輪》。

古淖文剖白互動雖少承諾做好歌

因應多元種族的馬來西亞聽眾，German這日又演唱了《Desperado》及其中文版《不如不見》。除了中英文混合歌曲，German更唱出《用背脊唱情歌》及《K歌之王》的混合版。演唱會尾聲，German向粉絲真情剖白自己與大家相對較少互動，但承諾會努力做更多好歌去回饋大家的支持。

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