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Anson Lo生日應援2026丨神徒賀教主盧瀚霆7.7生日 全港再享免費搭天星小輪+限定店打卡攻略

影視圈
更新時間：17:29 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:29 2026-06-22 HKT

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）即將在7月7日迎來31歲生日！每年「神徒」（Anson Lo粉絲專稱）都會為教主準備一系列盛大又充滿愛心的生日應援。今年盧瀚霆國際後援會繼續發揮「宣揚愛」精神，不但連續第五年於7月7日請全港市民及遊客免費乘搭天星小輪，更會於觀塘apm舉辦《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》，結合打卡與慈善。即看以下教主生日應援打卡路線及活動詳情！

Anson Lo 7月7日生日  全港免費搭天星小輪

每年教主生日，最受矚目的盛事必定是尖沙咀的「教主碼頭」！今年盧瀚霆國際後援會連續第五年舉辦免費渡輪活動。於7月7日Anson Lo生日正日，全港市民及遊客均可免費乘搭天星小輪，往來尖沙咀碼頭及中環碼頭。

為配合Anson Lo生日慶典，尖沙咀一帶將再度化身「教主城」，以下為廣告打卡位及開始展示日期：

  • 6月24日起： 「教主碼頭」及天星小輪內外應援廣告強勢登場
  • 6月26日起： 尖東港鐵站中間道人行地下道（紅區）大型應援廣告開始展示
  • 6月29日起： 尖沙咀碼頭對開巨型LED座地大電視播放Anson Lo生日慶祝片段

觀塘apm限定Popup Store 兩米高Little Anson首曝光

今年Anson Lo後援會將於6月27日至7月10日，在觀塘apm大堂層舉行《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》。配合今年的主題「Amour ♡ Love」，現場將設有多個大小不同的心形裝置，讓神徒沉浸在愛的氣氛中近距離「自拍」。

今年最大亮點，是場內首次增設「2米高Little Anson」，讓大家與巨型版教主合照及互動！另外，每年令粉絲感動的「教主親筆家書」亦會展出，今年Anson Lo更特意在信中留下了「神秘訊息」和彩蛋，各位神徒入場記得落足眼力尋寶！

手工蝴蝶酥收益撥捐5大慈善機構

「教主」Anson Lo向來愛心爆棚，神徒亦愛屋及烏將應援結合慈善。今年Popup Store特別與一直為長者提供就業機會的社企「銀杏館」合作，推出由長者烘焙師親手製作的「手工蝴蝶酥」。每盒蝴蝶酥更會隨機附送2張（全套12款）的Anson Lo神徒專屬小卡，極具收藏價值，同時亦能直接支持長者就業計劃。

一如以往，期間限定店的紀念品收益扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」名義撥捐五間本地慈善機構（包括：大樹下善待動物庇護站、阿棍屋、連寵拯救隊、香港兒童慈善基金會及香港防癌會）。除了本地善舉，英國、美國、加拿大、澳洲、日本、新加坡及台灣等海外神徒亦有響應舉行義工及捐贈活動，將教主的愛心傳遍世界各地有需要的人士和毛孩。

📌 《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》活動詳情

  • 日期： 2026年6月27日至7月10日（首日將於預覽活動後下午5時開放）
  • 時間： 中午12時至晚上10時（紀念品發售至晚上9時，預約詳情請留意後援會社交平台公佈）
  • 地點： 觀塘apm大堂層 

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