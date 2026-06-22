53歲韓流巨星裴勇俊近照激罕曝光 滿頭白髮陪妻兒外遊 移居海外多年避爭議？

裴勇俊（裴勇浚、배용준）被封韓流元祖級男神，當年他與女星崔智友合作韓劇《冬季戀歌》，風靡全亞洲，不過裴勇俊自婚後極少公開露面。近日有網民到新加坡迪士尼探險郵輪上捕獲裴勇俊一家四口，有指朴信惠與老公崔泰俊帶4歲兒子同行，已屆53歲的裴勇俊近照，在網民掀起熱議。

裴勇俊與妻兒罕現身

從網民目擊裴勇俊陪太太朴秀真帶一對仔女到新加坡，裴勇俊負責扛起一家大小的沉重行李，太太朴秀真則專心照顧一對仔女。當日裴勇俊打扮輕鬆，大方展露近乎全白的長髮，雖然戴上口罩，但高挑的身材與小麥色肌膚，仍難掩明星氣場。

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裴勇俊與朴信惠、崔泰俊同行

與裴勇俊同行的朴信惠與老公崔泰俊，見到素顏戴漁夫帽的朴信惠，雖然正懷第二胎，又負責推BB車，但氣色紅潤狀態極好，而崔泰俊則拎住大包細包照顧家人。兩對明星夫婦同樣貼地，行為與一般父母無異。

裴勇俊曾創立經理人公司KEYEAST，捧紅金賢重、金秀賢。裴勇俊於2015年突然宣布與旗下女星朴秀真閃婚，翌年誕下兒子，2018年細女出世。裴勇俊一家於2022年移居夏威夷生活，有傳裴勇俊對子女教育極為重視，大手筆捐贈鉅款給予當地貴族私校。

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裴勇俊曾因情慾戲毀形象

不過裴勇俊淡出幕前多年，曾捲入不少風波，《冬季戀歌》走紅後，突然接拍大尺度古裝電影《挑情寶鑑》，在片中飾演放蕩不羈的貴族，有大量背部全裸及大尺度的床戲，引發網民抗議不滿，陷「自毀式」轉型爭議。

已故女星張紫妍2009年爆出不堪忍受政商名流潛規則與性招待輕生，有傳其生前的經理人公司與裴勇俊有關。裴勇俊又曾與JYP社長朴震榮被指參與異端教派「救援派」，更被爆出出席該教派的活動，事件震驚韓國，但遭二人發聲明否認。而裴勇俊旗下的KEYEAST亦曾捲入不平等合約與抽成，對旗下新人抽取高達70%收益，引發裴勇俊的負面評價，最終裴勇俊於2018年出售股份套現離場。

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裴勇俊老婆朴秀真為特權道歉

此外，裴勇俊的太太朴秀真同樣惹出「明星特權」爭議，朴秀真誕下第一胎時，因兒子是早產嬰，傳出在首爾三星醫院享有「明星特權」，當時有網民指控朴秀真無視醫院規定，不僅插隊使用早產兒氧氣箱，還隨意帶父母、經理人，甚至食物進入嚴格管制的重症加護病房（NICU）。事件傳出後，引發韓國民眾強烈公憤，朴秀真隨後發布親筆信道歉，但朴秀真與老公裴勇俊的公眾形象跌落谷底。

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