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《飛常日誌II》家族回歸 馬明自嘲變「打雜」 洪永城延續「暖男」形象 改變高海寧戀愛觀丨名人雜誌

影視圈
更新時間：15:26 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:26 2026-06-22 HKT

馬國明、高海寧與洪永城組成的「飛常日誌家族」再度聚首，以機場中不同角色、帶觀眾深入了解機場管理及系統運作，分享在機場見到的不同畫面，今次更會帶更多位新人與大家見面，令家族越來越壯大。而高海寧與洪永城的感情線更隨着新一輯而升溫，高海寧笑言受拍檔影響，現在更追求有「大人感」、令她心安的戀愛關係。 文：李文偉 圖：譚志光

洪永城、高海寧、馬國明「飛常日誌家族」今次再度聚首，默契十足且感覺更親切。
洪永城、高海寧、馬國明「飛常日誌家族」今次再度聚首，默契十足且感覺更親切。
《飛常日誌II》再次在機場全實景拍攝下，帶領觀眾深入機場管理及運作。
《飛常日誌II》再次在機場全實景拍攝下，帶領觀眾深入機場管理及運作。
《飛常日誌II》早前舉行熱鬧宣傳活動，眾演員齊以劇中造型亮相。
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馬國明在劇集《飛常日誌II》中升任機場「客運大樓及旅客體驗總經理」、與飾演「機場客運服務經理」的高海寧、「機場保安總保安主任」的洪永城以及「飛行區值班經理」的徐榮聯手，再次在機場全實景拍攝下，帶領觀眾深入機場管理及運作。高海寧開心再與《飛常日誌II》大家庭團聚，拍第一輯時已覺得很溫馨；洪永城指身在機場有家的感覺，「除了演員、幕後團隊外，由餐廳員工到工作人員都是熟悉面孔！」馬國明亦覺得有了家的感覺，一切過程都熟悉和輕鬆，高海寧笑言：「機場的員工都很習慣我們在這裏出現，親切地和我打招呼，問是拍攝還是準備旅行？好像我們都成為機場的真正一分子！」

由「機場過客」變「住客」

高海寧指上輯拍攝後發現香港機場的美，今次感受亦隨之加深，「拍完才知道香港機場很靚，平時坐飛機沒時間在機場逗留，今次長時間身在機場兩、三個月，每日由早到晚，這裏（香港國際飛行學院）靚到不得了，每次拍完都會影日落，好多以前沒留意到的設施。」洪永城笑言以前是過客，現在感覺似「住客」，馬國明則笑言：「我和洪永城試過在停機坪拍攝，拍到收工剛好看到日出，原來停機坪看到這個風景真的很靚！不是人人都有機會，這是我們演員的福利！」

 

馬國明難忘在停機坪睇日出的經歷。
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馬國明自嘲今次角色似「打雜」，要處理大大小小的事務。
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洪永城延續「暖男」形象，相 信劇集出街後會令他「行情」激升。
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馬國明升任機場「客運大樓及旅客體驗總經理」、與飾演「機場客運服務經理」的高海寧、「機場保安總保安主任」的洪永城以及「飛行區值班經理」的徐榮聯手。
馬國明升任機場「客運大樓及旅客體驗總經理」、與飾演「機場客運服務經理」的高海寧、「機場保安總保安主任」的洪永城以及「飛行區值班經理」的徐榮聯手。

洪永城生女後更「暖」

談到升呢「機場一哥」，馬國明笑言將中央控管中心交棒給周嘉洛，自己則在機場各處處理大小事件，「升了三級但咩都要做，好聽是高層，其實是打雜，哈哈！」高海寧的角色則與上輯一樣，處理旅客各種需要，更被調派到上海機場訓練新人，並與新人鍾柔美有對手戲，有傳承的感覺，又指在機場遇到的突發情況比想像中多，「記得上輯遇上颱風，我要由上海回來香港拍攝，今次同樣要由上海回港拍、再轉機利物浦拍攝節目，我便聯絡機管局的同事查詢，她即時幫我處理到，讓我真正認識到遇上颱風或惡劣的天氣情況下，機場是如何快速地應變！」至於洪永城在劇中統領據聞多達6000多人的保安部門，是機場最大部門之一：「不過今次最主要工作是指導張馳豪為主，他是新入職同事，本身是歌手，轉換跑道找到人生新路向，故事都想帶出不同界別的人，都有機會在機場找到合適的角色。」

高海寧開心再與《飛常日誌II》大家庭團聚，拍第一輯時已覺得很溫馨。
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高海寧自認戀愛觀大轉變，更追求心安的戀愛關係。
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三人分享拍攝《飛常日誌II》趣事。
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高海寧自認被洪永城的角色 影響到自己的戀愛觀。
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此外，高海寧今次延續與洪永城的感情關係，她大讚對方的暖男形象非常吸引，「上輯我已非常喜歡與他的感情線，以前拍很多劇集，感情線都是充滿高低起伏、快樂、哀傷，但現實中成年人的愛情，反而給我感覺越來越平淡，有種持續性和溫暖感覺，默默付出很多、將愛人照顧得無微不至，今次的洪永城就有這種感覺！劇中有一段時間我到上海工作，兩個人發展成遠距離的關係，但他幫我準備了很多，那一場戲我印象深刻，以不同角度拍了幾TAKE，每一TAKE都令我眼濕濕。」她又笑指洪永城結婚生女後，飾演暖男更有功力，更自言有種被對方當成女兒照顧的感覺；洪永城則讚她演技好、交到戲，是很好的對手。

馬國明湊貓練父愛

此外，洪永城笑言面對高海寧時，要收起平日詼諧愛笑的一面，展現出正經和威嚴，馬國明聞言即取笑指，「當他投入展現威嚴時，會由單眼皮變雙眼皮，特別靚仔！」高海寧則指今次感情戲改變了她對愛情的追求，「以前與男生會追求心動的感覺，現在覺得心安的感覺都幾好！」問這種令人心安的感覺，是否婚後培養出來？洪永城自誇感情豐富：「可能這種感情本身就在湖底未爆發出來，結婚後就爆發了！」馬國明則認為是對方生女後才有改變，被問是否已婚男士的共鳴？馬國明笑言：「絕對是，我完全明白他的想法，哈哈！（咁你爆發未？）我未，因為未生小朋友！我還在湖底未爆發。」此外，馬國明又笑言劇集播出後，洪永城的「行情」會急升，問太太梁諾妍有改觀嗎？洪永城笑言太太覺得他演得很好，「佢話我可以咁暖，咁回家做個暖男老公啦！最好做晒所有事最體貼，現在每日接送囡囡，已成為生活一部分。」馬國明則笑言雖然不用湊女，但湊貓已非常有感覺：「通常貓貓會5點多叫我起身準備早餐，這時候老婆（湯洛雯）會扮聽不到，哈哈！」
 

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