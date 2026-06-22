錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈

昨日6月21日是父親節，不少藝人都在IG分享家庭照訴心聲，又或者舉家外出食飯慶祝一番，湯盈盈晚上貼出與兩個女兒錢凱晴（Alyssa）和錢凱琪（Kassidy）為爸爸錢嘉樂慶祝父親節的相片。

久違了的錢凱晴外貌變得更有少女味

今年已經13歲的錢凱晴近年減少在社交平台現身，久違了的錢凱晴外貌變得更有少女味，身形亦明顯比媽咪高䠷，她留著一頭深色長髮，髮尾染上了獨特的綠色，並將頭髮束在腦後。錢凱晴的臉型略圓，眉清目秀，鼻樑高挺，散發著一種文靜、甜美的氣質，整體感覺與媽媽湯盈盈有幾分相似。

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旋風式長大的錢凱晴少女味飆升

影片中可見，湯盈盈全家食鐵板燒慶祝，錢嘉樂先與錢凱晴合照，看到錢凱晴一臉怕醜的依偎在爸爸的胸口，感覺相當溫馨，旋風式長大的錢凱晴少女味飆升了不少，背景更貼有「BEST DAD EVER」（史上最好的爸爸）的字樣，其後錢嘉樂再與一對女兒合照，臉上流露一臉慈父相，畫面非常有愛。不少網民大讚他們是圈中的模範家庭，還有人讚「兩位小公主很漂亮」、「嘉樂、盈盈~父慈女孝！」、「大女高咗好多，兩個女都似足嘉樂呀。」

錢嘉樂對兩個女如珠如寶

錢嘉樂與湯盈盈2012年結婚，婚後育有錢凱晴和錢凱琪兩女，錢嘉樂對兩個女如珠如寶，對於女兒的將來，錢嘉樂曾說：「我盡量最好嘅嘢畀佢哋，但最重要係佢哋嘅興趣係乜嘢，我唔一定要佢哋入呢一行，我唔會教佢哋打功夫，我哋幾十年都咁辛苦。但如果佢哋有興趣，我都唔會阻止，盡量畀最好嘅嘢，好靠佢哋自己。 我阿媽當年都係咁樣做，我成日同老竇講話多謝你，雖然你冇李嘉誠畀咁多錢我，你畀咗我非常好嘅身體，等我喺洪家班可以捱得到，你嘅腦想捱但身體捱唔到都要棄權。」

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