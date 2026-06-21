蘇志威與劉小慧大女赴日學藝回港創業 蘇君蕎親拆百磅龍眼整蛋糕 獲讚遺傳爸爸生意頭腦

蘇志威與劉小慧一直是圈中的模範夫妻，兩人育有大女蘇君蕎及細女蘇靖珺，一家四口生活幸福美滿。作為備受矚目的「星二代」，大女蘇君蕎並沒有如外界預期般跟隨父母的步伐踏入娛樂圈，反而對烘焙及製作甜品情有獨鍾。早年她曾遠赴日本深造專業的甜品課程，學成回港後，更先後於本地的高級五星級酒店以及米芝蓮星級餐廳工作，默默累積實戰經驗。直到去年，年紀輕輕的蘇君蕎終於實現夢想，創立了個人烘焙品牌「SoYumi Bakery」，正式升格成為老闆娘。

蘇志威大女赴果欄處理百磅龍眼

近日蘇君蕎的甜品店特別推出了父親節限定的「龍眼蛋糕」，為了追求最高的品質，蘇君蕎絕不假手於人，所有工序都堅持親力親為，她不僅清晨時分親自前往果欄入貨和搬運水果，更包辦了挑選、清洗及拆肉等繁複步驟，更一口氣處理了高達100磅的新鮮龍眼，逐粒細心清洗及去核拆肉，少一點耐性與體力都難以應付，網民紛紛對蘇志威的千金刮目相看。

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蘇志威直播食蛋糕支持女兒

劉小慧婚後早已淡出幕前、近年成功轉型為KOL並開設生活百貨購物平台做直播帶貨，日前便與老公蘇志威及蘇君蕎齊齊開Live，為囡囡的甜品店造勢。在直播期間，一家人即場試食龍眼蛋糕，蘇志威品嚐後更是讚不絕口，行動力十足地一口氣食了半個蛋糕，他以最實際的行動力挺愛女的創業心血。

蘇君蕎獲讚遺傳爸爸生意頭腦

蘇君蕎坦言將從小到大的興趣變成事業，是一件無比幸福的事，她曾分享作為星二代的心聲，直言對外界的聲音會較為敏感，甚至會感到些許壓力：「驚大家唔知點睇，如果我失敗咗會點呢？依家啲評語好激烈，我都有啲怕，但我會令自己呢一年再進步。」現時蘇君蕎的網上甜品店經營得有聲有色，網民除了留言大讚她叻女及用心外，更笑指她完美遺傳了爸爸蘇志威的生意頭腦。

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