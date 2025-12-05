Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘇志威父女檔亮相《流行都市》 25歲女兒談吐斯文大方 樣貌似足媽媽劉小慧

影視圈
草蜢成員蘇志威日前帶同25歲的大女蘇君蕎（Yumi）一同亮相TVB節目《流行都市》，大方分享Yumi的創業歷程和父女間的溫馨互動，場面溫馨感人，盡顯濃濃父愛。

蘇志威女兒創立甜品事業

節目中，蘇志威化身「最強後盾」，全程力撐女兒的甜品事業。Yumi自中學畢業後，便遠赴日本學藝，專修甜品課程，學成歸來後創立了自己的烘焙品牌。對於父母的支持，Yumi甜笑說：「佢哋會用行動支持我，例如喺我最忙嘅時候，媽媽（劉小慧）會落工場幫我手做清潔同包裝，係我嘅『最強後盾』。」 蘇志威坦言，女兒對事業充滿熱情和主見，性格成熟獨立，讓他非常放心。

相關閱讀：劉小慧罕談舊愛郭晉安 親解「嫌窮」分手真相：我對得起呢段感情 為蘇志威狠飛安仔？

蘇君蕎不靠父幹勇闖甜品界

蘇君蕎雖然是「星二代」，但她沒有選擇跟隨父母的步伐進入娛樂圈，反而對製作甜品情有獨鍾。Yumi坦言：「一開始都會有啲抗拒『星二代』呢個標籤，會想靠自己嘅努力去證明實力。」她表示：「由細到大都好鍾意整甜品，可以將自己嘅興趣變成事業，係一件好幸福嘅事。」經過數年的努力，Yumi的網上甜品店經營得有聲有色，更與朋友合資開設食物工場，事業發展相當不俗。蘇志威在節目中大讚女兒有生意頭腦，完全遺傳了自己的精明基因。

相關閱讀：蘇志威大女越大越靚又孝順 一部位如媽媽劉小慧倒模 遺傳父親生意頭腦年輕創業

蘇志威父女情深互動溫馨

Yumi除了分享創業的苦與樂，更即場請爸爸蘇志威中途加入受訪。蘇志威對女兒的手藝讚不絕口，臉上流露出滿滿的驕傲。網民紛紛留言大讚Yumi「叻女」，並羨慕蘇志威父女間的深厚感情。這次父女檔亮相，不但讓觀眾看到蘇志威慈父的一面，更讓人感受到他們一家人的溫馨和幸福。

