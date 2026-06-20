《老友記》導演James Burrows病逝享年85歲 Lisa Kudrow、David Schwimmer哀悼丨Friends

曾執導《老友記》（Friends）、《飲勝》（Cheers）等經典美劇的著名電視導演詹姆斯·巴羅斯（James Burrows）因突發疾病離世，享年85歲。其家人於昨日（19日）發表聲明表示：「我們紀念Jame 'Jimmy' Burrows非凡的一生及其留下的不朽作品，他今天在摯愛家人的陪伴下安詳離世。」

James Burrows是美國影視界傳奇導演

聲明中續指，在50多年來，詹姆斯·巴羅斯（James Burrows）一直是電視史上最具影響力和最受愛戴的導演之一。作為一位傳奇導演、導師和創作大師，他幫助塑造了幾代喜劇，並為世界各地的觀眾帶來了無盡的歡樂。在他無與倫比的職業生涯中，共執導了超過1000集電視劇，並參與創作了一些有史以來最具標誌性的劇集，包括《瑪麗趣史》（The Mary Tyler Moore Show）、《的士生涯》（Taxi）、《飲勝》（Cheers）、《費氏話你知》（Frasier）、《老友記》（Friends）、《威爾與格蕾絲》（Will & Grace）、《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory）等等。除了卓越的電視成就之外，詹姆斯·巴羅斯（James Burrows）還因其偉大的品質而被人們銘記：他的善良、慷慨以及對身邊人的堅定信念。他擁有讓每個人都變得更好的獨特能力，並以能記住他遇到的每個人的名字而聞名，讓各個級別的同事都感到被關注、被重視和被欣賞。

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James Burrows曾創作了《Cheers》

詹姆斯·巴羅斯（James Burrows）與萊斯·查理斯（Les Charles）及格倫·查理斯（Glen Charles）共同創作了《飲勝》（Cheers）。該劇於1982年首播，從此成為電視史經典，劇集共播出275集，幾乎全部由詹姆斯·巴羅斯（James Burrows）執導。另外，他也參與了多部人氣美劇的製作，除了前文提及的爆紅劇集外，《憨男兩個半》（Two and a Half Men）、《破產姊妹》（2 Broke Girls）等著名喜劇都是詹姆斯·巴羅斯（James Burrows）的作品。

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James Burrows捧紅多位明星

不少紅星其實都是由詹姆斯·巴羅斯（James Burrows）一手捧紅。因此其死訊傳出後，大批明星紛紛發文悼念，包括《老友記》（Friends）演員麗莎·庫卓（Lisa Kudrow）、大衛·史威默（David Schwimmer）及麥特·勒布郎（Matt LeBlanc）；《飲勝》（Cheers）男主角泰德·丹森（Ted Danson）；《的士生涯》（Taxi）演員丹尼·德維托（Danny DeVito）；《威爾與格蕾絲》（Will & Grace）演員艾瑞克·麥柯馬克（Eric McCormack）和黛博拉·梅辛（Debra Messing）等荷里活巨星。