珍妮花安妮絲頓偕老拍檔Lisa Kudrow話當年 憶畢彼特客串笑爆嘴 望拍熟女版《老友記》

57歲荷里活女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）近日與《老友記》昔日拍檔Lisa Kudrow闊別5年後首度聚首，二人接受雜誌訪問並同場亮相，一起重溫多個劇集的經典時刻。 訪問中，話題談到《老友記》中的傳奇客串嘉賓，其中包括珍妮花的前夫畢彼特（Brad Pitt）。畢彼特於《老友記》第8季客串演出，當時他與珍妮花仍是夫妻。Lisa感歎道：「那些感恩節特輯真的太棒了，畢彼特客串的那集更是笑爆全場！」珍妮花亦附和：「我知，真的好爆笑！」

珍妮花安妮絲頓、Jim Curtis打得火熱

珍妮花隨後細數昔日曾在《老友記》中客串的大明星陣容，還有布斯韋利士（Bruce Willis）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、Isabella Rossellini及辛潘（Sean Penn）等。她憶述這些大明星登場時往往十分緊張，令她印象深刻。訪問中，兩人亦大談未來合作的可能性。Lisa表示非常希望再合演新劇，更提議邀請老友歌翠妮確絲（Courteney Cox）一同加盟。珍妮花立即興奮回應，提議3人合作一套以「Girlfriends」（女性朋友）為題的新喜劇。珍妮花與畢彼特於2000年在馬利布完婚，婚後被譽為荷里活黃金情侶，可惜二人於2005年宣告離婚。珍妮花目前跟身心健康專家Jim Curtis拍拖。