台灣中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭粉絲持刀割頸 重傷急送醫搶救 經理人公司震怒發聲

台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員汶汶，今日（20日）下午驚傳於私人棚拍活動遭粉絲持刀攻擊頸部，傷勢嚴重送往台北馬偕醫院開刀。現場2名見義勇為的攝影師及嫌犯皆受傷送醫。對此，中信兄弟球團與經理人公司火速發布聯合聲明，除說明汶汶經搶救後，暫時沒有生命危險外，也強烈譴責暴力，並宣布即日起全面禁止啦啦隊女孩參與私人活動。

汶汶頸部重傷急送醫

據台媒報導，今日下午，汶汶出席由琴佳諾攝影有限公司主辦的私人拍攝活動時，現場突闖入一名失控粉絲，持刀直接劃傷汶汶頸部，當場血流如注。現場有兩名熱心攝影師為制止嫌犯，發生拉扯遭輕微割傷，送往台大醫院治療。行兇嫌犯在眾人壓制過程中亦受傷，警方到場後先將其戒護送至中興醫院包紮，後續移送北市大同分局寧夏派出所進行偵訊，以釐清犯案動機。

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中信兄弟：全面禁止女孩私接活動

針對這起駭人聽聞的攻擊事件，中信兄弟球團與所屬經理人公司火速發表聯合聲明。聲明中強烈譴責任何形式的暴力行為，並表示絕對會對施暴者追究到底、絕不寬貸。

為了保障旗下藝人與啦啦隊成員的人身安全，經理人公司也沉痛宣布一項重大決策：「即日起，暫時全面禁止Passion Sisters所有女孩私自參與或接洽任何私人活動。」球團呼籲粉絲保持理智，給予女孩們安全的表演與生活空間。

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中信兄弟球團暨宏將多利安娛樂聯合聲明全文如下：

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 成員汶汶，於今日（6/20）下午參與琴佳諾攝影有限公司所主辦的私人棚拍活動期間遭遇持刀攻擊事件。過程中一名粉絲突然持刀襲擊汶汶頸部，導致其遭受嚴重傷害，現場亦有多名熱心協助制止之攝影同好因而遭到輕微割傷。

事件發生後，汶汶及其他傷者已於第一時間送醫治療。經醫療團隊專業評估，汶汶目前暫無生命危險，但仍在手術室進行手術中。中信兄弟球團及經紀公司已於第一時間抵達醫院掌握狀況，本案目前也已交由警方介入處理，並進入司法程序，球團及經紀公司將全力配合相關單位調查，並協助相關人員處理後續事宜。

無論基於何種原因，皆不應以失控、威脅或傷害他人的方式表達情緒，更不應將喜愛與支持轉化為對他人人身安全的侵犯。球團及經紀公司即日起將於主場活動加派保全保護所有表演者安全，並將暫時禁止女孩私自參與私人活動。

感謝各界關心與協助，也請給予受傷成員足夠休養空間，避免散播未經證實資訊，共同守護當事人隱私與安全。