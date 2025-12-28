三上悠亞加入台職籃啦啦隊 首應援遇7級地震 林志玲還人情扮可愛跳舞

前AV天后三上悠亞最近正式加入台灣職籃福爾摩沙夢想家隊，成為該球隊的啦啦隊成員。不過她昨日（27日）首度為球隊應援後，昨晚就遇上宜蘭縣外海7級地震，嚇得性感女神亦大喊「好可怕」！

三上悠亞搶盡風頭

昨晚11點05分，台灣宜蘭縣外海發生7級地震，不但全台受震動，連香港市民亦報告有震感。於昨日及今日（28日）都為夢想家隊打氣的三上悠亞更是首當其衝，然而地震過後，她立即於今日凌晨發限時動態報平安，並寫道：「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事！」

三上悠亞去年以「一日成員」身份現身夢想家主場，當時就掀起轟動。今年她正式加盟夢想家啦啦隊，消息一出即掀起搶飛熱潮，昨日在夢想家迎戰台北台新戰神的賽事中，可見台中洲際迷你蛋的比賽場館亦被擠得水洩不通，再次證明其驚人的叫座力。最難得是其敬業態度，據知她在日本就已聘請專業舞蹈老師練習，22日抵台當天便立即與啦啦隊會合綵排，從走位、表情到節奏都嚴謹確認，展現這位SKE48前成員的偶像級專業態度。

昨日登場表演時，三上悠亞穿上白色啦啦隊服現身，低胸貼身超短裙設計，性感吸睛。配合其甜美笑容和優美舞姿，立即吸引全場觀眾拿起手機相機狂拍，大批球迷為拍女神美照而擠滿球場走道，工作人員一度要落場維持秩序。現場粉絲直呼：「這不是應援，根本是演唱會！」

林志玲自嘲不敵年輕人

昨日另一女神，「日本媳婦」林志玲亦返台出席在新竹舉行的洋基工程籃球隊主場首戰，為球隊獻出首次籃球賽應援。這次挑戰與「洋基女孩」齊跳啦啦隊舞，志玲姐姐坦言是為着與球隊劉董事長的交情，原來劉董事長的夫人正是她的高中師妹，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」她笑言這次應援最難是衝破心理關口，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起。」不過志玲與眾啦啦隊妹妹表演時亦活力四射，一點也沒被比下去，因而贏得觀眾熱烈歡呼。