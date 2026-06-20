前邵氏男星白鷹離世享年85歲 70年代來港發展為胡金銓愛將 拍《龍門客棧》成反派始祖

資深傳媒人汪曼玲日前透過Facebook發文證實，前邵氏著名武打男星白鷹已於2026年5月27日與世長辭，享年85歲。汪曼玲在貼文中晒出昔日合照並感慨悼念，回憶起20年前在採訪這位武俠片巨星的點滴，並祝願「白鷹大哥，一路走好」。白鷹生前為名導胡金銓的御用固定班底，與石雋、徐楓等人共同開創了華語武俠電影的黃金盛世，其離世消息一出，令廣大影迷與電影圈深感惋惜與不捨。

白鷹為華語電影反派始祖

本名王景春（亦有記載為白英）的白鷹，1941年生於北京，8歲隨父母渡海移居台灣。他於1966年考入聯邦電影公司訓練班，獲導演胡金銓親自為其改藝名「白鷹」，並經武術指導韓英傑四個月的嚴格訓練後嶄露頭角。1967年，白鷹在胡金銓執導的聯邦創業鉅作《龍門客棧》中飾演東廠大檔頭「曹少欽」，以童顏鶴髮、陰柔凌厲的駭人形象，成功塑造出華語電影最具代表性的反派始祖。此後，他接連參演《黑帖》、《俠女》等經典名作，以正邪皆宜的精湛演技深植人心。

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白鷹70年代來香港發展曾加入邵氏與嘉禾

1970年代起，白鷹將演藝事業版圖拓展至香港，先後效力於邵氏兄弟及嘉禾電影公司，除了持續與胡金銓合作《迎春閣之風波》及《忠烈圖》外，也參演李翰祥執導的多部作品。1977年，他憑藉台灣首部3D立體電影《千刀萬里追》的亮眼表現，一舉奪得第14屆金馬獎最佳男配角殊榮。白鷹曾表示崇拜荷里活影星James Dean，期許自己成為性格演員；而在他橫跨數十年的演藝生涯中，見證了從武俠經典到台灣新電影的發展軌跡（如近期完成修復的《行規》與《殺夫》），並留下超過百部影視作品，為一代影壇傳奇畫下璀璨句點。

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