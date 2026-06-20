趙雅芝兒子與《繁花》演員老婆被集郵 外貌合襯堪稱金童玉女 網民嘆黃愷傑有先天缺點？

趙雅芝兒子，現年39歲的黃愷傑，一直因其「星二代」身分而備受關注，近日他與老婆湯暢現身北京，支持電影《火遮眼》時，被網民野生捕獲，只見兩人在人群中親密互動，湯暢更不時望著老公露出羞澀甜笑，幸福之情溢於言表。事實上，黃愷傑去年已大方透露，二人早在拍攝電影《捕風追影》期間，已經低調簽字結婚，正式踏入人生新階段，他更甜蜜地稱這是「人生大事」，近日黃愷傑夫婦甜蜜現身放閃，再次成為網民討論焦點。

黃愷傑老婆被讚有高級臉

黃愷傑老婆湯暢是比他年輕10歲的內地女演員，其神仙顏值與脫俗氣質，在網民零濾鏡鏡頭下依然驚艷全場。湯暢擁有一張極具辨識度的「高級臉」，五官精緻立體，眉眼間流露出一股清冷而優雅的氣息。她肌膚白皙透亮，配上一頭微捲的長髮，舉手投足都散發著溫婉的女神魅力。不少網民在看到影片中的真容後，紛紛洗版狂讚：「長得好高級」、「氣質太好了吧，完全不輸一線女星」、「五官很大氣，很有電影感」。除了外形亮眼，湯暢更是一名學霸，她畢業於四川師範大學電影電視學院，曾於中央戲劇學院修讀研究生，她曾在王家衛執導的熱播劇《繁花》中飾演「小文」一角，更與楊紫合作過《要久久愛》，演技備受肯定。

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黃愷傑與老婆同框身高差成焦點

隨著黃愷傑與老婆湯暢放閃的影片瘋傳，除了這對才子佳人的超高顏值引起熱議外，他們的身高也意外成為討論的焦點。從畫面中可見，身形高䠷的湯暢不僅樣貌出眾，一雙長腿更是吸睛，與黃愷傑站在一起時身高相當接近。這讓不少網民好奇兩人的實際身高，有留言猜測：「兒媳婦很高，有170以上，兒子也不算高，估計兒子172-174左右吧」、「女生算高的，男生身高確實一般」。網民普遍認為湯暢擁有模特兒般的傲人身段，而黃愷傑的身高在男性中則屬平均水平。不過些微的身高差距完全無損兩人的登對程度，繼續過著幸福美滿生活。

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