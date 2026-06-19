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前TVB童星「花劍男神」吳諾弘高調認愛 戀上世界盃女郎認沉晒船 關珮姿曾遭前度騙走身家

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-19 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-19 HKT

前TVB童星、現役香港男子花劍隊代表吳諾弘，近日高調宣布與三語主持兼前「世界盃女郎」關珮姿譜出新戀情，他於IG上載了一張與女方頭貼頭的親密合照，並深情寫下愛的宣言：「若你不安心，我做你的浮台，沖不散對你的愛。」面對突如其來的放閃，起初有人猜測是否為新片宣傳，但吳諾弘隨後親自上線闢謠，霸氣護愛表示：「係我哋想同大家講我哋拍拖喇，唔係想宣傳啲乜。」他感謝大家正向的留言，自己純粹分享拍拖的喜悅。

吳諾弘承認拍片擦出愛火

吳諾弘受訪時大方透露兩人是「啱啱開始」，緣份始於早前合拍一條大玩「土味情話」的YouTube短片。當時吳諾弘邀請關珮姿擔任嘉賓，接觸後發現女方性格極好又可愛，最終「不自覺地愛上對方」，成功令這位揚言要擺脫「直男」稱號的男神破冰。有網民笑問是否「直男系列拍出真愛情」，吳諾弘幽默回應拍拖秘訣是「帶女仔上大美督堤壩吹風」；當網民形容關珮姿是「見慣風浪的KOL」時，關珮姿搞笑回覆「搭緊船嘛」，男友隨即接力放閃高呼：「但我沉哂船點搞。」一句「沉船」完美展現出他對新女友的著迷。

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吳諾弘女友現為三語主持

吳諾弘新晉女友關珮姿，早於2022年擔任NowTV世界盃直播主持時已備受球迷注目，憑藉甜美精緻的外表及熱愛足球的特質，被一眾男網民封為極具「GFable」的理想女友。本身擁教育文憑的她，從小立志成為中文老師，但在實習期間發掘到幕前工作的樂趣，毅然轉戰演藝界做YouTuber及賽馬KOL。然而，這位條件優厚的女神在感情路上亦曾跌過痛過。關珮姿曾在網台節目中自爆過往是容易受騙的「水魚」，曾被前男友以投資為名騙走全副身家，對方留下微薄利息後便人間蒸發；她更坦承以往拍拖有「港女」特質，對男友長期要求報備行蹤盯得太緊。經歷過情傷，如今的關珮姿變得更成熟，終於遇上對她百般呵護的吳諾弘。

吳諾弘童星出身現役花劍港隊成員

吳諾弘自6歲起已是TVB御用童星，曾參演《四個女仔三個BAR》等多部經典劇集。為專注學業與劍擊發展，他就讀名校拔萃男書院後便淡出幕前，並於2018年轉為全職運動員，更成功代表香港出戰東京奧運。雖然近年他活躍於社交平台，積極經營YouTube頻道探索運動員以外的多元出路，但他強調未來一年仍會以打劍為核心：「大家都明白，運動員生涯始終有時限，都想有多啲唔同出路。」吳諾弘現時正值事業與愛情兩得意，網民都期盼這對金童玉女能夠擁有美好美來，修成正果。

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