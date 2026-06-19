翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義

已故女星「俏黃蓉」翁美玲離世至今已41年，但這位憑藉《天師執位》及《射鵰英雄傳》奠定TVB一線花旦地位的傳奇女星，依然活在無數粉絲心中。提起翁美玲的戀情，大眾最深刻的莫過於她與男星湯鎮業那段轟烈而悲情的關係，亦有粉絲記得她曾與一位荷蘭籍男友交往。然而，翁美玲的初戀情人其實是一位香港人。近日，這位「初戀」的近照疑在網上流傳，昔日的青澀少年已變成一位笑容可掬的慈祥老人。

翁美玲初戀為香港人

翁美玲的愛情故事充滿傳奇色彩。她最早的戀情，發生在移居英國之前，對象是香港的同校同學。當時年僅15歲的翁美玲隨家人遠赴英國，但這段兩小無猜的感情並未因此中斷。從當年留下的珍貴合照可見，這位初戀男友曾親赴英國，一解相思之苦。在倫敦的歐式建築背景下，二人留下了青春的足跡。

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翁美玲由細靚到大

照片中的翁美玲，天生麗質，明眸皓齒，從小就是美人胚子。而她的初戀男友則留著當時流行的長髮，身穿喇叭褲，打扮前衛，頗有幾分搖滾少年的不羈氣質。二人時而在公園漫步，時而在倫敦街頭合影，青春的氣息溢於言表。

翁美玲曾有荷蘭籍男友

移居英國後，翁美玲展開了她的第二段戀情，對象是一位荷蘭籍少年，名叫Rob。從照片中可以看到，兩人關係親密，在郊外草地相依，或是在家中合照，記錄了她在異國的另一段青春歲月。2019年翁美玲60歲生忌，有翁迷聯絡到Rob，當時Rob送上鮮花和紀念卡作悼念。而她與湯鎮業的感情，則是她生命中的第三段，也是最廣為人知、結局最令人唏噓的一段。

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湯鎮業被罵多年負心漢

翁美玲初戀男友近況曝光

近日，社交平台小紅書流出了翁美玲初戀男友的最新消息。這位現年約67歲（翁美玲在1959年出生）的香港男子，已經是一位頂著大肚腩、笑容親切和藹的老人家，與年輕時瘦削、留著長髮的搖滾少年形象判若兩人，歲月在他身上留下了明顯的痕跡，但臉上的笑容依舊溫暖。

翁美玲曾移居英國

翁美玲的人生短暫卻璀璨。她7歲時父親病逝，後隨改嫁的母親移居英國。1982年，她返港參加香港小姐競選，雖僅獲第八名，卻憑藉精緻的五官和活潑的個性迅速獲得TVB的青睞。在經典劇集《射鵰英雄傳》的選角中，她力壓群芳，奪得「黃蓉」一角，從此一炮而紅，成為一代人心中的「俏黃蓉」。

翁美玲湯鎮業因拍劇撻着

當時，湯鎮業憑藉《香城浪子》和《天龍八部》中的「段譽」一角，成為TVB當紅小生。他與翁美玲因合作拍劇而擦出愛火，成為萬眾矚目的金童玉女。然而，由於兩人事業繁忙，聚少離多，感情逐漸出現裂痕。1985年，據傳在一次激烈爭吵後不久，翁美玲被發現在家中開煤氣自殺，送院後證實不治，終年26歲。