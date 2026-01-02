湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢

80年代TVB小生湯鎮業入行初期年憑《香城浪子》一劇走紅，同年主演《天龍八部》「段譽」一角，以英俊不凡的公子形象深入民心。湯鎮業的星途不得不提與翁美玲的一段情。當年兩人因拍劇而撻着，但因工作繁忙而聚少離多，令二人感情出現裂痕，到了1985年，有傳在一次激烈的吵架後不久，翁美玲被發現在家中開媒氣了結生命，送院後搶救不治，終年26歲。

湯鎮業演藝事業直插谷底成眾矢之的

湯鎮業因為這事件成為眾矢之的，背上負心漢之名，演藝事業直插谷底並漸漸隱退幕前，近年以玩票性質拍劇。日前湯鎮業接受好友楊紹鴻的YouTube節目訪問，湯鎮業罕談與翁美玲昔日的一段情，湯鎮業稱自從翁美玲走後未有報夢：「可能唔想煩我喇。」對於當年的事業直插，湯鎮業說：「嗰陣時心情一定好低落，絕對係千夫所指。」

湯鎮業曾因翁美玲之死而停工

楊紹鴻表示因為湯鎮業的關係，與翁美玲亦成為好友，試過因為皮膚問題而陪她看醫生，當翁美玲自殺死後，楊紹鴻和簫笙對湯鎮業大為反感而嬲了，湯鎮業說：「嗰陣有一段時間冇接觸娛樂圈，有二、三年冇嘢做，好低落，我阿哥陪住，之後就去咗台灣，跟住去咗亞視。」後來湯鎮業轉跑道，到內地做生意兼做幕後，湯鎮業慢慢走出翁美玲之死的陰霾，在1993年與有「翻版林青霞」之稱的藝人姜坤結婚，婚後育有大女兒湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈與湯君耀，可惜這段婚姻維持了8年便結束後，有指因姜坤不滿湯鎮業身邊太多紅顏知己，加上因工作關係致聚少離多，最終導致離婚收場。湯鎮業其後與一位來自廣州的紅顏知己誕下了一子湯君隆，不過兩人並沒有正式組織家庭。湯鎮業後來再遇上比他小25歲的青島女子鄒文靜，兩人於2008年結婚，婚後育有一對雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡並定居內地，成為圈中著名多仔公。

湯鎮業曾避談翁美玲離世一事

湯鎮業曾經有一段時間避談翁美玲離世一事，隨着事情已經逐步丟淡，湯鎮業才鬆口談往事，但未有為「罪名」解畫，婉拒澄清的要求，直言事過境遷，只謂自己對得住天地良心：「天有眼，挫折讓自己人生更加豐富、更加檢點、更加積極。」不過湯鎮業亦曾承認翁美玲離世這段時間對他來絕對艱難，連黃日華都說找不到對方，湯鎮業稱當時的演藝事業確大受影響：「所以有段時間沒做呢行，覺得嗰個凝聚力，千夫所指，全世界都覺得件事係我發生，自己頂過嚟，其實係一段時間，過咗之後就冇嘢。」二人的好友苗僑偉曾為湯鎮業平反，指事發時兩人其實已經分手，湯鎮業為此背了多年的黑鍋。曾經在《天師執位》與翁美玲合作的廖駿雄，曾為湯鎮業引薦見茅山師傅，大師更為翁美玲招魂，令湯鎮業與已故的翁美玲對話，湯鎮業更為舊愛在佛堂設了一個靈位，希望為翁美玲積德並供奉，令翁美玲早日投胎。

