陳自瑤「靠自己」換廁所板再惹聯想 網民激讚貼地女漢子：冇男人都一定得

陳自瑤（YoYo）近年不時於社交網分享生活點滴，由照顧女兒到屋企大小事務，事事親力親為，盡顯「女漢子」本色。日前，她再次解鎖新技能，落手落腳為工人姐姐更換廁所板，並拍片紀錄過程，實行靠自己雙手，不靠男人。

陳自瑤從零開始自學安裝

陳自瑤在社交網分享換廁所板的短片，片中，見她拎住螺絲批及零件親手安裝，並興奮表示：「讓我記錄一下，這個第一次？新技能解鎖 ，姐姐有新廁所板用。」YoYo 續分享今次「壯舉」的來龍去脈：「話說工人姐姐廁所既廁所板壞咗，我買咗個新嘅廁所板，本來諗住搵師傅安裝，但係突然間心血來潮，不如上網睇視頻學點樣裝。原來我一直唔識，以為好難嘅嘢，其實無我想像中咁難！所以，凡事嘗試了再說！」字裏行間可見成功換好廁所板為她帶來極大滿足感。

網民激讚貼地獨立

不過，向來被指與王浩信聚少離多的YoYo，這次「靠自己」的動作再惹來網民無限聯想，更有人留表示：「冇男人，靠自己都一定得」，亦有不少人大讚YoYo貼地又獨立，由女神變身「家居維修達人」，絕對是入得廚房出得廳堂的典範，並封她為：「貼地女漢子」。