TVB金牌司儀朱凱婷度假展熟女魅力  俯伏泳池盡騷傲人上圍  年近半百身上零贅肉

即將在8月迎來49歲生日的2001年港姐季軍朱凱婷（Heidi），自2010年與機師男友林德勤結婚，並在翌年誕下女兒林穎彤（Sheryl）後，一直以幸福家庭的形象示人。雖然年近半百，但這位《慧妍雅集》會長無論樣貌或身材都保養得宜，近日她在社交平台上載的極罕見性感度假照，更是驚艷一眾網民。

朱凱婷俯身伏泳池盡顯性感身材

朱凱婷入行超過24年，因口才了得成為TVB金牌司儀，很多大騷都會見到她的身影，例如奧運節目她就主持了五屆。這位多才多藝的藝人，近日就分享了2張充滿陽光氣息的度假美照。其中一張，她身穿性感泳衣，寫意地俯身伏在泳池中，戴著太陽眼鏡和帽子的她展露燦爛笑容，傲人上圍在鏡頭前一覽無遺，火辣狀態讓人驚嘆。另一張照片中，朱凱婷現身陽光與海灘，身披一襲色彩繽紛的薄紗，巧妙地露出白滑玉背和一雙修長美腿，回眸一笑更是充滿嫵媚魅力，完美展示了港姐季軍出眾的顏值與多年不變的迷人風采。

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朱凱婷女兒靚到震

除了朱凱婷的凍齡美貌成為焦點，她14歲的女兒Sheryl同樣引起網民熱烈討論。早前朱凱婷分享一家三口到日本賞櫻的溫馨家庭照，Sheryl的近照曝光後，隨即成為焦點。照片中，14歲的Sheryl已經亭亭玉立，身高追及媽媽，她身穿一條清新的碎花吊帶裙，一頭烏黑長髮散發著滿滿的少女青春氣息。

朱凱婷女兒完全承襲母優良基因

更令人驚嘆的是，Sheryl的甜美笑容和五官輪廓，完美繼承了媽媽的優良基因，母女二人儼如「餅印」，相似度極高。不少網民紛紛留言大讚「女兒越大越靚」、「完全是迷你版Heidi」、「史上最強餅印」，認為Sheryl盡顯星二代的優厚潛力。

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