朱凱婷14歲女兒才貌雙全 世界芭蕾舞冠軍慈善騷彈豎琴演出 網民：靚過媽媽當年選港姐

2001年港姐季軍朱凱婷，於2010年與拍拖5年的機師男友林德勤拉埋天窗，組織幸福家庭，翌年誕下女兒林穎彤（Sheryl）。轉眼間，Sheryl已經14歲，近日朱凱婷在社交平台分享了一家三口到日本賞櫻的照片，Sheryl的近照隨即成為網民焦點，驚嘆她笑容甜美，越大越靚，完美繼承了媽媽的優良基因，母女二人儼如「餅印」，盡顯星二代潛力。

朱凱婷帶餅印女日本賞櫻

從朱凱婷分享的家庭照可見，一家人正在日本享受櫻花季節，背景是盛開的櫻花樹，畫面溫馨洋溢。照片中，14歲的Sheryl亭亭玉立，站在父母中間，身高已經追及媽媽。她身穿一條清新的碎花吊帶裙，一頭烏黑亮麗的長髮隨意披在肩上，散發出滿滿的少女青春氣息。最令人驚艷的是，Sheryl的五官輪廓與媽媽朱凱婷極為相似，不少網民留言大讚「女兒越大越靚」、「完全是迷你版Heidi」、「史上最強餅印」。

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朱凱婷凍齡有術花海下自拍打卡

除了女兒搶鏡，48歲的朱凱婷同樣狀態大勇，歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡。在個人獨照中，無論是身處粉色櫻花樹下，還是於紫黃色的花海之中，她都是都容光煥發，神采飛揚。她穿上色彩繽紛的春裝，對著鏡頭展現招牌的親切笑容，皮膚緊緻飽滿，身材管理得宜，完全不像育有一位14歲女兒的媽媽。

朱凱婷芭蕾舞冠軍女兒動靜皆宜

朱凱婷自當選港姐後，多年來在演藝圈主要擔任主持工作，形象專業。婚後她將大部分時間投放家庭，悉心栽培女兒，如今女兒Sheryl暴風成長，不但完美遺傳媽媽美貌，更是動靜皆宜，才貌雙全。Sheryl在芭蕾舞領域表現突出，屢獲殊榮，去年朱凱婷就曾驕傲地分享，女兒在「Dance World Cup Asia」中獲得獎項，可見其舞蹈天份備受肯定。除了芭蕾舞，Sheryl亦精通樂器，她曾與媽媽一同登上《歡樂滿東華》的舞台，以豎琴為媽媽的表演伴奏，母女同台的畫面溫馨動人。

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