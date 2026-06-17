楊玉梅哀揭三遇「潛規則」 電影公司老闆彈Bra帶猛攻下身：我成身硬晒 拒當女友換角色

61歲的1990年亞姐季軍楊玉梅，近日在社交平台分享自己入行以來，曾三度遭遇「潛規則」的黑暗經歷。雖然面對過無數金錢與名利的誘惑，但楊玉梅始終堅守道德底線，拒絕出賣肉體換取上位機會。在影片中，楊玉梅表示其中一次潛規則，是發生在疫情期間，一名陌生女子致電試探，聲稱有「富豪朋友」極為仰慕她，想約她吃飯，更暗示「吃一頓飯就能賺錢買衫買袋」。該女子隨後更露骨地表示，富豪會在飯後給她房門鎖匙，要她先上房等待。楊玉梅一聽便知是不道德交易，當即憤而拒絕並將對方封鎖。

北京製片提出要楊玉梅當女友

楊玉梅提到另一次被潛規則的經歷，有位朋友找她上北京拍劇，演一個反派角色，又說製片很喜歡她，但原來對方想她在拍劇期間，要楊玉梅當該製片的女朋友，只要願意答應「在一起」，便能換取演出機會和源源不絕的資源，楊玉梅提出收三分之一片酬，但是不做女朋友，對方堅持潛規則後，最後楊玉梅斷然拒絕，她始終過不了自己哪一關。

相關閱讀：楊玉梅爆喊揭前度冷酷無情 女友喪父當天竟提分手 拍拖13年遭拋棄崩潰抑鬱欲輕生

楊玉梅慘遭掃背摸臀嚇到彈起

楊玉梅再提到一次黑暗經歷，一位認識已久的電影公司大老闆。對方經常假借朋友聚會的名義約她吃飯，並指定要她坐在身邊。起初在燈火通明的餐廳並無異樣，但飯後轉到環境昏暗的卡拉OK時，對方竟開始對她動手動腳，手部更一路從背後撫摸試探，還彈她的內衣帶子，更過分是手部順勢向下掃到她的臀部位置，楊玉梅憶述當時全身繃緊、極度驚恐，隨即藉故上廁所脫身，回來後刻意坐到對面位置保持距離，此後該老闆便再無找她拍戲。

楊玉梅近日購入3千呎豪宅

楊玉梅早在2000年，她便已毅然投身商界，在飲食業大展拳腳。憑藉出色的生意頭腦與過人毅力，她旗下的餐廳集團至今已擁有多達24間分店，成為圈中名副其實的「隱形富婆」。生活無憂的她，近日更開心宣布加入北上置業行列，在社交平台高調開箱其面積逾3,000呎、四房一廳的超豪華新居，堅持自食其力，不走捷徑。

相關閱讀：楊玉梅北上買3000呎4房豪宅 客廳極寬敞擁巨型露台 連愛犬都有獨立房間