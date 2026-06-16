東張西望丨「送飯氹層樓」伯伯壓力大發燒入院 怒轟送飯員鄰居「狼心狗肺」誓取回物業

TVB節目《東張西望》今晚（16日）繼續跟進「送飯氹層樓」事件，91歲的伯伯疑在被誤導的情況下，簽下「送贈契約」（Deed of Gift），將自己名下唯一的物業，送給以「照顧」為名的鄰居「陳太」。事件曝光後，陳太在鏡頭前態度囂張，堅拒交還物業，更狂言「唔會負責」照顧伯伯，令全城震怒。

伯伯憂心難入睡發燒

伯伯在主持李旻芳採訪時，姨甥孫問伯伯：「你在生嘅時候俾佢？定係走咗之後先俾佢？」伯伯表示：「走咗之後先俾佢。」因太太離世後，姨甥孫又移居加拿大，沒有親人在香港，沒辦法照顧自己，因此要倚靠鄰居：「鄰居，呢樣有一個保障。」但陳太與伯伯及其家屬、李旻芳對質期間，只堅稱可讓伯伯住到終老，其他只盡能力不會負責。令伯伯大感無奈：「 做咗嘅事，錯咗就係錯咗。」

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隨着陳太拒絕向伯伯作出任何白紙黑字的保障承諾，本已年邁的伯伯，疑因承受極大的精神壓力，健康狀況急劇轉差，早前一度因發燒及身體不適，需要入院治療。姨甥孫在醫院與伯伯的對話，坦承在律師樓沒有解釋過文件內容，伯伯連律師姓名都不知道。

伯伯贈物業為「將來照顧我」

伯伯複述當時被問「你有冇仔女？」、「有冇親兄弟姊妹？」伯伯均表示：「冇，疏堂嘅就有。」對於轉贈物業理由，伯伯表示：「因為我老婆年紀大啦，需要人照顧，想佢照顧，所以將間屋畀佢，將來照顧我嘅意思，就係咁多，一句話都…到依家咁多年，我個腦仲記得。」

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對於「送契」內容，伯伯直言沒有睇過，包括「你簽嗰份文件佢有冇俾你睇？」、「有冇解釋俾你聽？」、「個內容佢冇讀俾你聽？」伯伯都表示：「冇」，更爆出：「完全一啲都冇，講完說話，半個鐘頭走人喇。」伯伯認清陳太的真面目後，有所決定表示：「決定攞返，（攞返咩呀？）攞返層樓唔俾佢。」

伯伯被陳太蒙蔽斥冇人性

為協助孤立無援的伯伯，節目組邀請大律師陸偉雄親自出馬，陸大律師詳細審閱長達70多頁的「送贈契約」文件外，又前往醫院探望伯伯，了解簽署當日的真實情況。躺在病床上的伯伯顯得十分憔悴，回想起被陳太的「好意」蒙蔽大罵對方：「佢個人依家好似狼心狗肺，冇人性！」

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伯伯委屈地爆出陳太過往曾對兩老的關懷：「之前佢唔係咁㗎，逢係端午節就買鹹肉糭、裹蒸糭俾佢（伯伯太太）食。佢老公鍾意食乳鴿都唔捨得買，我知道就日日去買畀佢食，一隻我食，一隻俾佢（老公）食。呢個人真係冇良心，我對你咁好，去旅行買嘢俾佢食。佢個女去第度做嘢，封1000蚊美金呀（給陳太女兒），婆婆以為佢好人嚟㗎。」對於陳太過橋抽板，伯伯斥責：「一隻狼咁，氹下氹下你，食咗你。豺狼嚟㗎，唔係人，人面獸心。」

姨甥孫三個月奔波終現轉機

大律師陸偉雄會晤伯伯後，向伯伯的姨甥孫提供專業的法律建議。姨甥孫經過三個月的奔波，在節目尾聲透露案件的最新進展，並感謝節目及陸大律師的鼎力相助：「讓我知道這個世界還有正義、有公理，等我知道一直以嚟唔係得我一個孤軍作戰。」