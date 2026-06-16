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王祖賢艾灸館生意擴展至美國開分店 剪綵曝光凍齡仙氣外貌 曾被爆料指刻薄壓榨員工

影視圈
更新時間：22:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：22:30 2026-06-16 HKT

59歲的王祖賢於90年代憑藉電影《倩女幽魂》中「聶小倩」一角，紅遍亞洲，即使息影多年，定居加拿大溫哥華的她，其一舉一動依然是外界焦點。王祖賢近年在溫哥華開設艾灸館，由於生意甚佳，近日再在美國開分店，從網上流傳的影片可見，王祖賢親自為新店剪綵，現場放滿花籃，她更與加州大學分校合作，在傳統中醫藥領域大展拳腳。片中王祖賢身穿飄逸長裙，仙氣滿瀉，與賓客親切合影，展現巨星風采。

王祖賢艾灸館粉絲慕名而至

王祖賢投身商界並非朝夕之事，她位於溫哥華的艾灸館「灸覺」，早已憑藉其明星光環，成為粉絲及當地華人圈的熱門去處。據悉艾灸館生意興隆，預約不斷，王祖賢亦經常被目擊在店內親力親為，從接待到服務都可能親自上陣，讓不少慕名而來的粉絲，有機會一睹偶像風采。然而在這片繁華景象之下，早前卻傳出對她極為不利的指控，指她一邊謀取暴利，一邊壓榨員工，發財未有立品。　

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網民爆料指王祖賢壓榨員工

早前一名網民，自稱其姐姐曾在王祖賢艾灸館工作，他在社交平台痛斥王祖賢壓榨員工。該網民指控，艾灸館收費高昂，單次療程索價480至600加元（約2658至3323港元），但對待員工卻極為刻薄。一位持有專業針灸牌照的員工，時薪僅得30加元（約166港元），遠低於其過往工作經驗所能賺取的120加元時薪，微薄的薪水，甚至難以負擔溫哥華高昂的房租。爆料者更指，當員工嘗試要求加薪時，王祖賢先是裝作聽不懂，其後更擺出「店裡顧客多，你愛做就做」的強硬姿態。由於待遇太差，店內員工流動率極高，但爆料者稱王祖賢恃著自己名氣大、客源足，根本不愁請不到人。

王祖賢昔日曾是港產片女神

昔日的王祖賢是華語影壇的傳奇人物，她所塑造的「聶小倩」，至今仍是無可超越的經典，被封港產片女神。此外，她在《青蛇》、《賭神》、《東方不敗之風雲再起》等多部電影中的演出，亦同樣令人印象深刻，其獨特的氣質和美貌，為她奠定了在影迷心中不可動搖的地位。

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