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王祖賢加拿大豪宅罕有曝光 巨型廚房配六人餐枱 客廳寬敞舒適走簡約風格

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-19 HKT

59歲的王祖賢，憑電影《倩女幽魂》中「聶小倩」一角深入民心，息影多年一直定居加拿大潛心修佛，生活低調。近年她透過社交平台分享近況，讓關心她的影迷得以一窺其恬靜的退休生活。最近一段影片曝光了她的加拿大寓所，簡約而溫馨的家居佈置，正正反映了她洗盡鉛華後，那份追求平淡的生活態度。

王祖賢寓所客廳設壁爐走簡約風

從影片中可見，王祖賢的寓所裝潢風格樸實無華，與昔日幕前的巨星形象形成鮮明對比。客廳的核心是一個典雅的白色壁爐，為整個空間增添了溫暖的家庭氣息。旁邊擺放著一張舒適的灰色梳化，設計簡潔，沒有多餘的奢華裝飾。寬大的窗戶引入了自然光線，讓室內顯得明亮開揚。飯廳則擺放了一張偌大的木製餐桌，至少可容納六人共餐，配上古色古香的木椅，充滿傳統家庭的溫馨感。

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王祖賢家中特大廚房方便烹調宴客

王祖賢寓所的廚房，相當寬敞，空間感十足，設計以實用為主。櫥櫃採用了溫潤的淺木色調，廚房內放置了巨型雪櫃，王祖賢每天也親自為愛犬炮製早餐，享受親手烹調美食所帶來的滿足感，到狗狗吃飽後，王祖賢才出外吃早餐及喝咖啡，開始一天的行程。

王祖賢親自為客人沖茶被讚親民貼地

王祖賢除了享受家居生活，近年她在溫哥華開設養生艾灸館，不時親自坐鎮店內。影片中更見到她親手為客人沖茶服務，絲毫沒有巨星架子，極為「貼地」。無論是在家中為朋友下廚，還是在自己的店裡招待客人，王祖賢也是悠然自得，活出了屬於自己的幸福。

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