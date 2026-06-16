謝玲玲新疆遊缺席細仔林孝能清華雙碩士畢業 拒當軟弱單親媽行鐵腕教育締造「一門六傑」

曾在60年被譽為天才童星的「婉君表妹」謝玲玲在1980年與林建岳博士結婚並育有五個兒女，包括林孝賢、林恬兒（Emily）、林顥伊（前名林愛兒）、林心兒（Elly）及林孝能（Lucas），雖然五子女出身名門，但謝玲玲對子女的教育和品德要求極為嚴格，成功將他們全部培育為高學歷、有教養的社會菁英。

謝玲玲缺席小兒子林孝能雙碩士畢業禮

日前謝玲玲在社交平台貼上小兒子林孝能雙碩士畢業禮的相片並說：「小兒子孝能拿下清華、香港城市大學雙碩士，滿心欣慰！ 好在哥、姐到場支持，可惜我這個貪玩老媽行程早排滿，直奔新疆遊。慶賀暫緩，美景先打卡！」其實謝玲玲自己也深受子女影響，於2025年獲頒名譽文學博士，成就了「一門六博士/碩士」的佳話。

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林孝賢林恬兒見證這個重要時刻

謝玲玲在社交平台分享小兒子林孝能出席畢業禮的片段，看到林孝能穿上畢業袍，自信滿滿地走上台鞠躬領取證書，哥哥林孝賢和家姐林恬兒亦有到場見證這個重要時刻，穿上Deep V黑色晚裝的林恬兒貼上與細佬林孝能的合照並說：「為弟弟從清華大學+香港城市大學EMBA+MPA課程畢業感到無比自豪！很高興他沒花七年。」有網民留言：「孝能真是太棒啦，這孩子一看就很聰明善良而且一身正氣，姐姐把孩子們培養的太好。」、「真是用心培養孩子的好媽媽，每個子女都優秀。」、「姐姐自己優秀，兒女也優秀」、「不得不說玲姨這幾個小孩都培養教育的很好。」、「希望玲玲姐可以多分享教育方面的經驗。」

謝玲玲30年前已是一名「怪獸家長」

謝玲玲的5個子女中有兩位博士，一位雙碩士、一位碩士，她曾表示離婚後很怕人家說她是單親媽媽不會教小孩，所以對子女的學業、品德要求很高，30年前已是一名「怪獸家長」：「一位補習老師，成個晏晝都喺屋企，一個補完又一個。」接着一班仔女年終無休地學芭蕾舞、學琴、學小提琴、學功夫，謝玲玲坦言會體罰：「我都係畀爹哋媽咪喺屋企打，所以我教仔都要嚴。其實仔女有冇成就，係媽咪虛榮感，呢方面我承認嘅，我一定要佢哋讀到碩士、博士，講出嚟就自己都好proud of，好開心。」不過她更希望子女有真本事和一技之長，這樣即使未來生活發生重大變故，學到的知識也能成為他們渡過難關的底氣。當兒女唸到博士後，謝玲玲也想跟兒女一樣拿博士，她曾在北京知名的長江商學院修讀 CEO 課程，2025年獲母校中國文化大學戲劇系頒發名譽文學博士學位，表彰其在影視、教育、公益及商界的傑出貢獻。

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