蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測

59歲的草蜢成員蔡一傑，前年勇敢公開自己罹患腦癌，並在演唱會上透露癌細胞擴散，雖然他已經進行開腦手術，但健康狀況一直成為了全城焦點。早前有網民在茶餐廳偶遇他，形容他消瘦憔悴，引發歌迷擔憂。然而《愛回家》三太樊亦敏，日前在社交平台上分享的一張合照，卻有力地擊破了這些謠言，讓粉絲知道蔡一傑充滿活力的最新狀態。

樊亦敏分享合照曝光蔡一傑狀態

從樊亦敏分享的合照中可見，她與蔡一傑在一家餐廳巧遇，兩人更興奮地自拍留念。樊亦敏在照片上配文「超開心，當食飯都撞到蔡一傑」，流露出粉絲見到偶像般的喜悅。照片中的蔡一傑，頭戴一頂黑色棒球帽，身穿一件白色貼身背心，外搭一件牛仔外套，顯得既時尚又有型。最讓歌迷感到欣慰的是，他的氣色紅潤，面頰圓潤，露出輕鬆笑容，精神狀態極佳。尤其引人注目的是他結實的手臂肌肉線條，整個人看起來比之前「肥番少少」，完全不像一個正在對抗病魔的人，反而更像一個剛從健身室出來的陽光型男，渾身散發著健康氣息，狀態大勇。

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蔡一傑進行開腦手術積極抗癌

回顧蔡一傑的抗癌路，他在前年10月公開自己罹患腦癌，並已接受開腦手術。憑藉驚人的意志力，他不僅迅速重返舞台，更與草蜢成員一起完成了紅館演唱會，敬業精神令人敬佩。然而，在演唱會上，他坦承手術後醫生告知他癌細胞已經擴散，但他選擇積極面對，堅拒放棄，「很多東西都做了」，接受了多種治療方案。正因如此，早前有網民在茶餐廳偶遇獨自用餐，身形被指消瘦的他時，才會引起外界如此大的反應，擔心他的身體狀況。

蔡一傑做運動影片澄清好健康

面對網上的種種揣測，蔡一傑選擇以行動來回應。早前他於社交平台發布了一段自己在健身室做運動的短片。影片中，他身穿運動背心，輕鬆地完成一組又一組的仰臥起坐，腹肌若隱若現，體能狀態好得驚人。他更配文澄清：「請大家不要相信那些失實的報道，我本人非常健康，每日做運動，吃得好，睡得飽。」他直言不明白為何有人要作出不實報道，令關心他的人變成擔心，並向大家派定心丸：「真的對不起大家，我很好請放心。」如今再加上與樊亦敏的這張充滿活力的合照，雙重證據足以證明蔡一傑身體日漸痊癒，讓一班粉絲放下心頭大石。

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