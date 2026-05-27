蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度

現年59歲的草蜢靈魂人物蔡一傑，前年10月向外震驚公開自己頭部患有惡性腫瘤，並已接受開腦手術。憑著驚人的意志力，他在月前重返舞台，又唱又跳完成草蜢紅館演唱會。當時他在台上驚爆，原來手術後醫生告知他癌細胞已經擴散，但他展現出強大的生命力，堅拒放棄並積極尋求醫治，當被問及是否有接受化療時，他坦言「很多東西都做了」。近日，有網民在香港街頭一間平民茶餐廳捕獲正在休養中的蔡一傑，曝光了他的最新抗癌狀態。

蔡一傑身形消瘦面色暗啞

從網民分享的照片及描述可見，當日蔡一傑獨自一人坐在茶餐廳角落的位置用餐。他身穿寬鬆的酒紅色T恤配搭黑色短褲，頭上戴著一頂黑色棒球帽，並且把帽簷壓得極低，似乎是有意遮擋頭部開腦手術後的傷疤。雖然身穿休閒服飾，但仍難掩他抗癌以來的疲態。

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蔡一傑狀態只屬一般

相片中的傑少明顯比以前消瘦了許多，手臂骨骼輪廓清晰可見。以往在舞台上充滿活力的他，如今面色顯得比較暗啞，臉頰明顯凹陷，皮膚亦略帶鬆弛，整體精神狀態只屬一般，獨自安坐時眼神亦流露出一絲滄桑，不少粉絲看到照片後大呼心痛：「瘦了好多了！」

蔡一傑主動揸機自拍合照

雖然當日蔡一傑未有化妝，精神也略顯疲憊，但他面對被網民認出並上前要求合照時，卻完全沒有明星架子。一向出名「貪靚」的他，不但一口答應粉絲的合照請求，更在鏡頭前展露溫和的笑容。該名幸運的女粉絲在網上大讚：「真人有型，有禮貌超nice！」原來在合照期間，蔡一傑溫柔地教導女粉絲在哪個角度拍攝會更好看，最後他更主動接過粉絲的手機，親自「揸機」為兩人自拍合照，盡顯紳士風度與親民本色。

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蔡一傑驚險抗癌路

回顧蔡一傑這段艱辛的抗癌之路，他曾憶述生病前某天去做義工時突感頭暈不適，當晚致電醫生朋友後被建議即時入院檢查。經過一個多小時的等待，醫生神色凝重地告訴他：「蔡先生冷靜點，你腦內有一個7cm的惡性腫瘤。」

蔡一傑術後被告知癌細胞已擴散

這個噩耗對他而言無疑是人生巨大打擊，但他當時保持冷靜，一星期內便決定接受開腦手術。原以為手術成功便能雨過天青，怎料翌日主診醫生再帶來第二個打擊：「蔡先生，你的癌症擴散了。」面對接連的打擊，蔡一傑依然沒有選擇放棄，他堅定地表示：「我沒有放棄繼續醫治，尋求了很多方法。」

蔡一傑體重暴跌

在與病魔搏鬥的過程中，蔡一傑的體重一度由72公斤暴跌至63公斤，但他為了向歌迷交代，一直努力操練及進食，最終成功回復到能夠穿著背心上陣的狀態，完美兌現了重返舞台的承諾。目前他仍在一路接受治療中，並以平常心及堅強意志克服難關。