趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬

46歲的趙世曾長女趙式芝近日與朋友飯敘，而她的公關好友鄭紹康將大合照，分享到其社交平台，瞬間成為了城中熱話。在聚會中，除了捕捉到名媛趙式芝的身影外，其同性密友JW亦在照片中曝光，眾人圍坐在一張大圓桌前，氣氛輕鬆愉快，而JW早已融入趙式芝的朋友生活圈子。

傳趙式芝與同性新歡愛得火熱

當天趙式芝身穿簡潔的白色襯衫，戴着眼鏡，坐在席間展露出燦爛而滿足的笑容。而她的密友JW則緊緊的站在她身後，一身素雅的中性裝扮，最引人注目的是，在愛情滋潤下的趙式芝，神采飛揚，容光煥發，與前幾年經歷婚變時的狀態相比，彷彿逆齡生長，重拾昔日的光彩與活力，狀態大勇，幸福之情溢於言表。

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趙式芝結束7年同性婚姻

趙式芝自2019年與波爾錶太子女楊如芯（Sean）結束七年婚姻後，趙式芝的感情生活一直備受關注。同年，她被傳媒揭露與從事地產行業，小學女同學JW已低調交往大半年。面對外界的追問，趙式芝起初只稱對方為「好朋友」，保持一貫的低調作風。同年4月，兩人被拍到雙雙現身馬場，在傳媒的見證下，趙式芝首次鬆口默認戀情，坦言：「好穩定，但盡量唔想咁高調。」此後，兩人不僅一同出遊，去年更被目擊在新加坡結伴欣賞Lady Gaga的演唱會，享受二人世界。

趙世曾花5億為女兒招駙馬

回顧趙式芝的情路，可謂充滿傳奇與挑戰。作為富商趙世曾與女星姚煒的女兒，她的一舉一動都受到外界注意。2012年她勇敢地公開與楊如芯在法國結婚的消息，成為香港首對公開承認合法同性婚姻的名人夫婦，為平權運動寫下重要一頁。這段婚姻雖然愛得癡纏，卻始終未能獲得父親趙世曾的認可。趙世曾不僅公開反對，更一度揚言要擲出五億港元為女兒招親，引發全球轟動。

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