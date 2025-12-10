富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作

89歲富商趙世曾一生未婚，但有三個由不同女友所生的子女，包括大女趙式芝（Gigi）、二子趙式浩及孻仔趙式正（Roman）。趙式芝是趙世曾與藝人姚煒所生的女兒，趙式芝與波爾錶太子女楊如芯（Sean）曾有過一段婚姻，但曾遭趙世曾公開反對這段婚姻，更一度揚言出價5億港元為愛女招親，直到2019年傳出婚變，趙式芝終向傳媒坦認結束7年同性婚姻。

趙式芝罕有談及小時候的生活

趙世曾在1979年與姚煒意外懷孕並生下趙式芝，但趙式芝滿月後即分手，撫養權歸姚煒。趙式芝近年甚少出席公開活動，生活變得低調，直到今年11月進駐小紅書，分享生活上的軼事，日日貼一上段短片，罕有談及小時候的生活：「我人生真正的自由是從送報紙開始。」

相關閱讀：70年代TVB花旦女兒被同性密友「愛人視角」曝露一事 有個風流富商父 曾有2萬名追求者

趙式芝在英國被嘗「做個普通人」 滋味

曾被形容為「最有女人味的女人」的姚煒，在1977年戀上富豪趙世曾，這段戀情轟動全城，不過誕下女兒趙式芝後分手，雖然姚煒一度公開反對女兒的同性婚姻，令母女關係陷入僵局，斷絕來往兩年。後來姚煒自省過往教女無方，嘗試慢慢改變自己，並改善跟女兒的關係，關係重修舊好，不時會食飯碰面，母女二人更似十足餅印！在片中，趙式芝貼上多張小時候的相片，分享從派報紙到上市公司副主席的路：「從小我就在爸爸跟媽中間兩家兩邊走，老爸家就是很豪華的環境，坐勞斯萊斯，然後很多美女在他身邊， 但只有我一個人。媽媽（姚煒）是在貧窮的大家庭當中長大， 我的表姐妹很多， 所以成長體驗的對比很大。 媽媽對我的教育非常嚴格， 6歲那年因媽媽再婚我就去了美國。 因為家庭背景， 我的一舉一動仿佛都有千萬雙眼睛在看。 13歲，我又被爸爸送去了英國，獨自一人去。 我第一次嘗到『做個普通人』 的自由滋味。」

趙式芝靠自己雙手創造財富

趙式芝續說：「 這一次，我想去體驗一種截然不同的、完全靠自己雙手的踏實生活。 於是，我開始瘋狂地打『雜』工：每天清晨去派報紙；在餐廳後廚洗盤子；晚上在小酒館，抬著一箱箱啤酒穿梭；半夜還去老人院，陪伴老人家做護工。那段日子真的很苦，學業壓力也很大。但現在回想起來，那才是我精神上最富足的其中一段時光。因為辛苦，才真正懂得了珍惜； 我認識了形形色色的人，聽了數不清的故事， 感受了陌生人的溫暖， 聖誕沒有錢回香港，就在不同朋友同學家中一齊過節， 他們給我煮大餐，送我聖誕禮物， 比起那些與生俱來的標籤，這段經歷真是我人生中最初、最寶貴的財富之一。 那時英國最低工資好像是3磅25，我一直做一直做， 然後也不願意花錢，最後不知道為甚麼就賺到5萬英磅， 回來就把錢送給媽媽，因為媽媽成長時候很窮， 所以我一賺到錢就會拿給她。 靠自己雙手創造財富，經歷共情、自由的年輕時代， 它讓我明白，人生的劇本，永遠要自己來寫。」

相關閱讀：趙世曾女兒趙式芝拖同性密友見星二代！與小學同學蜜運中 曾與富家千金結婚7年

趙式芝童年經歷引來不少留言

趙式芝的童年經歷引來不少留言，有人說：「這樣的成長環境，難得的心善人美。」、「不相愛的兩個人，凑合着過。不如分開好。最怕沒愛，並且充滿憤怒和爭吵的家庭。」、「這麼好的出身，還能記得那麼多的過往，沒有豪門的架子」、「有錢家的孩子能沉下心做義工真的很讚哦！」、「姐姐活得真實、活得精彩！」趙式芝當日「老婆」Sean的同性婚姻雖獲外間支持，但爸爸趙世曾卻一直反對，甚至以五億元招婿，結果惹來外界批評指其父不懂愛她，趙式芝強調父親的關係好親近，他的一舉一動都是愛的表現，他的立場也是想給女兒提供更好的東西親說他不是不懂愛人，只是不懂對自己的子女表達愛，她亦曾稱跟父親工作令她覺得好榮幸，可以追回小時候不在他身邊的日子：「爸爸的表現很偉大，是種背後的愛，雖然他跟兩位弟弟難免有摩擦，男人之間也難去表達愛，但我作為家中唯一的女兒，可以在中間助他們溝通，有潤滑作用。」