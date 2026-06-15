商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓

專攻神秘學的知名主持雲海，日前亮相張慧敏（Son姐）的網絡清談節目《與Son對話》，提及當年與前東家商業電台不歡而散的箇中內情。他不僅揭露了心血作品被暗中「閹割」的經過，更道出管理層面對爭議時的懦弱與推卸責任。這番言論讓其十多年前控訴舊主的一段短片再次於網絡瘋傳。

雲海不忿商台跪低

據雲海憶述，昔日主理人氣節目《摩星嶺4號》時，曾因觸及宗教聖物話題而惹來監管機構干預。然而，電台主管非但沒有力挺自家員工爭取清白，反而越俎代庖，在毫無知會下直接向當局妥協。更令他心灰意冷的是，某次邀請青年探討社會時事後，他翌日重溫時才驚覺有近二十分鐘的訪談遭人偷偷剪走，期間完全沒人跟他打過招呼。這種徹底抹殺創作者尊嚴的舉動，最終成為他決定掛冠求去的致命傷。

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雲海斥當奴嘔心

當他透過社交平台宣告劈炮後，隨即引來電台高管來電。他本以為會換來一句解釋或安撫，結果卻是無緣無故被對方隔空狂轟一頓並匆匆收線。最離譜的是，隨後Donald（當奴）緊接致電，態度卻一百八十度大轉變，溫柔地反問他為何如此衝動。雲海直斥這種「軟硬兼施」的交替戲碼極度造作，直言早已看穿對方的「奴才性格」，更以「反胃」來形容這種表裡不一的虛偽作派。

雲海揭商台欺凌文化嚴重

此外，雲海更剝開了該機構敗壞的職場風氣。他毫不諱言地指出，資深廣播員排擠新晉DJ的惡習根深蒂固，即使他屢次向上級稟報也無濟於事。他重申，入職前已與資方劃定言論界線，但每當遇到投訴，高層為了明哲保身便會剝奪他的申辯權利。他嘆息這正正反映了管理層為了怕麻煩而隨時犧牲前線人員的自保心態。

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雲海揭傳播界光怪陸離

其實早於十數載之前，雲海已拍片大控訴前東家的種種不是。藉著這次Son姐的專訪，昔日的鳴冤片段再次被炒熱。訪談間他還分享了過去在其他傳媒機構（如王維基旗下頻道）的點滴，更提及某年萬聖夜直播遭人強行腰斬以遷就其他嘉賓的荒誕往事，句句皆是傳播界光怪陸離的真實寫照。

網民撐雲海節目高質

該集節目曝光後，隨即在網絡激起千層浪。大批粉絲對雲海的遭遇感到忿忿不平，有人認同主持人的分析，嘲諷涉事主管自視過高、處理手法極度拙劣；亦有聽眾把矛頭指向Donald，批評他平素擺起明星架子。不少老聽眾則留言緬懷《摩星嶺4號》的黃金時代，讚揚雲海提攜後輩及堅守原則的風骨。甚至有知情人士加碼爆料，指另一大哥級人物森美當年亦曾苛待新人陳強，只要對方稍有差池便死咬不放，與對待其他人的態度有天壤之別。