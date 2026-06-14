港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一

由《九龍城寨之圍城》動作導演谷垣健治執導的最新電影《火遮眼》（The Furious）近日在美國上映後，口碑載道，不僅在影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上獲得高達97%的新鮮度好評，更吸引了DC影業聯合執行長James Gunn入場觀看並在社交平台X上給予高度評價。《星島頭條》將為你整合《火遮眼》的劇情簡介、演員陣容、評價、上映日期。

《火遮眼》為何是港產片？

《火遮眼》（The Furious）雖然由日本動作大師谷垣健治（Kenji Tanagaki）執導，並由國際團隊參與製作，但其核心創作班底、動作設計理念及精神傳承均源於香港電影。谷垣健治師承香港「甄家班」（甄子丹動作特技團隊），長年在香港電影工業中擔任動作指導，學得一口流利廣東話。谷垣健治曾憑藉《怒火》及《九龍城寨之圍城》兩次榮獲香港電影金像獎「最佳動作設計」，其風格深受香港動作電影的影響。電影從劇本開發、拍攝手法到明快的剪接節奏，處處流露著香港動作片的黃金時代烙印。雖然電影中以英語為主要語言、在泰國拍攝製作，但主要班底（監製：江志強、許學文、譚芷珊；編劇：許學文、麥天樞、岑君茜）都是香港人，加上由安樂影片出資與製作，因此被歸類為港產片。

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火遮眼丨DC高層James Gunn發文大讚

剛剛完成《超人：明日之子》（Man of Tomorrow）部分拍攝工作的DC影業（DC Studios）聯合執行長（Co-CEO）James Gunn，日前帶領劇組成員一同觀賞了《火遮眼》。他隨後在X（前稱Twitter）上發文盛讚：「天啊！剛和《Man of Tomorrow》的演員及工作人員去看了《火遮眼》。我本以為谷垣健治在《九龍城寨之圍城》後的表現已無法超越，但《火遮眼》證明了他是當今最傑出的動作片製作人之一。我們所有人都超愛這部電影！」James Gunn的讚賞無疑為《火遮眼》的動作場面給予了最高肯定，也讓全球影迷對谷垣健治的導演功力更具信心。

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火遮眼丨爛番茄97%新鮮度 外媒與網民激讚

《火遮眼》在美國上映後，專業影評與觀眾口碑極好。根據知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）的數據，本片基於107條專業評論，獲得了高達 97% 的新鮮度認證；而代表觀眾口味的爆米花指數也達到了 95%，顯示出專業與大眾市場的一致高度認可。

外國影評人及網民同樣給予了壓倒性好評。有網民稱讚：「電影結尾在警察局那場五人亂鬥，堪稱影史上最偉大的暴力美學展示之一」、「令人難以置信的動作場面與混亂的盛宴，當你以為它無法再升級時，它總能將你帶到一個全新的層次」、「就像一劑腎上腺素直擊你的心臟」、「這是一部你必須親眼看見才會相信的電影」。

《火遮眼》主要演員陣容：

火遮眼丨故事簡介與演員陣容

故事講述由中國動作演員謝苗飾演的主角王偉，在女兒雨晴（楊恩又飾）被人口販賣集團綁架後，因當地警方的腐敗而求助無門。被逼到絕境的王偉，最終決定以暴制暴，獨自踏上復仇之路，對抗整個邪惡組織。

《火遮眼》由中國實力派動作演員謝苗擔綱主角，印尼動作巨星林科燈(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彥·魯伊安(Yayan Ruhian)亦在片中有精彩演出。頂尖動作演員的加盟，為電影的打鬥場面生色不少。

火遮眼丨各地上映日期

《火遮眼》已於多個國家及地區陸續上映，詳細日期如下：