黃靜藍升呢馬主夫人 孭名牌手袋風光拉頭馬 與舊愛李日朗分手極速嫁人生B

落選港姐黃靜藍，自前年與拍拖5年的李日朗分手後，短短3個月內，她便火速認愛飲食集團老闆劉永燊（Wilson），戀情發展一日千里。兩人拍拖僅約一年便決定閃婚，並成功「造人」，愛女Sienna去年8月出世，一家三口生活美滿。黃靜藍婚後，生活品質大為提升，經常在社交平台分享外遊照及名車，盡顯豪門少奶奶的富貴氣派。日前，黃靜藍老公名下愛駒「鴻圖新星」，在賽事中旗開得勝，黃靜藍亦盛裝現身馬場，以馬主夫人身分陪伴老公拉頭馬，過著上流社會的富貴生活。

黃靜藍孖老公拉頭馬

從黃靜藍在社交平台分享的照片可見，當日她身穿高貴的深色連身裙，手提名牌手袋，與穿上藍色西裝外套的老公，親密地站在凱旋門內，手持香檳慶祝愛駒「鴻圖新星」勇奪冠軍。鏡頭前的黃靜藍容光煥發，依偎在丈夫身旁，展現興奮笑容，而且自從她嫁入豪門後，她不時陪伴老公出入馬場，享受當馬主夫人的優越感。

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黃靜藍透露準備再追B

黃靜藍曾接受訪問，否認自己嫁入豪門，老公的家庭只是「比較富裕」，未到「豪門」那麼誇張，並強調自己經濟與工作獨立，從不打算依靠夫家，但她又透露正準備再追B。事實上，黃靜藍老公劉永燊，畢業於英國倫敦國王學院法律系，早年已成立印刷公司，其後陸續開辦三間公司，現已坐擁屬於自己的飲食王國，身家豐厚，黃靜藍的人生下半場，無疑走上了一條截然不同的康莊大道。

黃靜藍與李日朗結束5年情另覓新歡

回顧黃靜藍的感情路，她與前度李日朗的一段情最為人熟知。兩人曾是圈中公認的一對，不時高調放閃，長達5年的感情一度讓外界以為會開花結果。豈料，前年兩人突然宣告分手，更令人訝異的是，在分手短短三個月後，黃靜藍便無縫接軌，投向新歡劉永燊的懷抱，隨即閃婚生女，在當時引起不少討論。

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