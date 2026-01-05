「過氣藝人」前女友誕女後風光出嫁奢華婚禮曝光 金飾掛滿身巨型龍鳳鈪閃爆全場

自認「過氣藝人」的李日朗（Don）兩年前被拍拖五年的女友黃靜藍分手，女方分手後火速公布戀情，2024年底宣布獲坐擁飲食王國的新歡Wilson求婚，當時雙喜臨門，女兒「Baby Sienna」於去年8月出世。黃靜藍誕女半年，近日終於舉行婚禮，並在IG分享出嫁盛況。

黃靜藍穿裙褂出嫁

現年30歲的HOY TV主持黃靜藍，去年12月曾在IG分享過大禮的照片，當時已見到有不少金器。黃靜藍前日（3日）在IG的限時動態出PO，曝光接新娘前換裝的照片，披上外套大晒香肩梳頭化妝，之後穿上中式裙褂，等待接新娘儀式。

黃靜藍昨日（4日）再在IG限時動態轉發朋友拍攝婚禮的現場盛況，見到黃靜藍頭戴王冠，穿上露肩婚紗，挽住餐飲集團執行董事老公Wilson入場，二人在台上向賓客祝酒，分享成為人妻的喜悅。

黃靜藍老公擁飲食王國

黃靜藍之後換上另一件吊帶晚裝繞場一周敬酒，其頸及手臂戴上的金器，雖然數量不多，但件件又大又厚，心口的金豬牌長到落肚臍，而兩對巨型龍鳳鈪造型立體外，更是長達半條手臂，而金戒指同樣以長闊粗為主，浮誇程度少在新娘子身上出現。

據悉黃靜藍的老公Wilson，畢業於英國倫敦國王學院法學，曾成立印刷公司，並陸續開辦三間公司，現坐擁飲食王國，有傳身家豐厚。

