飛常日誌II｜鍾柔美回應被指遭李茵彤「揮低」 順其自然不爭角色：入行想唱歌跳舞 劉穎鏇新劇繼續做打女

劉穎鏇和鍾柔美在劇中較少對手戲，但有一起在珠海拍攝一段時間，一班演員收工後都會一起玩，感覺就似是去了一個短旅行。鍾柔美表示很開心能參與拍攝，有看過第一輯《飛》，細個也有追看《衝上雲霄》，沒想過入行後有機會拍攝與機場有關的劇集，問她可有想過做飛機師？她笑言有機會都想試試，但知道機師要學習很多知識，不是一件容易做到的工作。

鍾柔美與李茵彤同月同日生日

講到《聲夢傳奇2》畢業生李茵彤與車婉婉和吳若希接棒全新處境劇《愛．回家之三代同糖》，擔正主角之一，被指揮低同是《聲夢》小花的鍾柔美，鍾柔美表示二人同月同日生日，為朋友有很好的工作感到高興，問到會否向公司爭取參與一角？她表示對工作順其自然，「我入行原因是想唱歌跳舞，細個做過童星，入行後公司給我機會拍劇，令我有好多機會去嘗試，所以都是順其自然。」至於劉穎鏇透露正在香港拍新劇，繼續做打女。