任達華21歲女兒任晴佳近照曝光 180cm身高配超模氣場 完美複製名模母親琦琦

影帝任達華與名模琦琦的21歲女兒任晴佳，近日趁著大學考試結束，與父母一同前往意大利享受家庭樂，並在社交平台大方分享多張一家三口家庭照，幸福溫馨。任晴佳盡得父母優良基因，除了外表漂亮，還擁有180cm的模特兒身高，無論是追隨父親步伐加入演藝界，還是與媽媽琦琦母女檔行時裝騷，她的天賦本錢也是綽綽有餘，網民紛紛羨慕她是人生勝利組。

琦琦激讚女兒如溫暖小太陽

從任晴佳的社交平台可見，她以「和最愛的家人」為題，寫道：「考試結束，度假開始，和家人的度假時光最開心啦」，字裡行間充滿著對這次旅行的期待與喜悅。在其中一張照片中，任達華、琦琦和任晴佳一家三口，在意大利郊外的斜陽下，彼此手拖手大步前行，畫面洋溢溫情。媽媽琦琦更在女兒的貼文下留言：「你就象小太陽，走到哪裡都暖洋洋的」，任晴佳也甜蜜回覆「愛你」，母女情深，足見一家人感情甚佳。

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任晴佳擁模特兒身材被封最美星二代

任晴佳被網民封為「最美星二代」，意大利之行的焦點，無可避免落在她的身上，從照片可見，任晴佳身穿簡約的白色掛頸背心和白色長褲，在陽光下肌膚更顯白滑透亮，散發著青春可人的氣息。無論是從後擁抱爸爸媽媽的溫馨合照，還是戴上太陽眼鏡、手拿名牌手袋的型格獨照，都盡顯其超模氣場。在其中一張近鏡自拍，只見任晴佳五官精緻，眼神清澈，美貌與氣質兼備，去年她與媽媽琦琦「母女檔」現身巴黎時裝騷，一鳴驚人，前途無可限量。

任晴佳傳將獲任達華送全球30多個物業

任晴佳不僅擁有令人稱羨的外貌，更是位美貌與智慧並重的學霸。她曾就讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校等名校，現時更於世界頂尖學府倫敦政治經濟學院修讀社會學，此次意大利之旅正是她完成考試後的獎勵。外界一向封任達華為圈中「樓王」，盛傳他將留30多個海內外房產給愛女。不過，任達華曾接受訪問否認傳聞，直言：「無咁嘅事。佢有自己嘅選擇。」被問到未來會否考慮把所有物業留給女兒，他大方坦言：「這個當然。」但他亦謙稱自己「不多物業」。至於女兒現階段是否已經擁有物業，任達華則笑言：「我唔知道。總之全部都交畀太太決定。」任晴佳不用靠父蔭，一樣活得精采。

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