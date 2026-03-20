任晴佳慶祝任達華71歲生日 分享童年靚相證由細靚到大 學霸美女傳繼承逾30物業

影帝任達華近日71歲生日，他跟名模太太琦琦育有一女任晴佳，轉眼間已經20歲，長得亭亭玉立，被讚是最美星二代。任晴佳在爸爸生日當天，分享了自己的成長片段，而童年的她，遺傳了父母的優良基因，眼大大及皮膚白滑，確是由細靚到大，天生是美人胚子，任達華愛錫女兒，曾表示會將名下全球30多個物業留給愛女，讓她一生無憂，網民紛紛羨慕任晴佳是「人生勝利組」。

任晴佳童年照曝光美人胚子

任晴佳分享的照片中，可見她與父親任達華的感情，在不同成長階段都極為親密。其中一張舊照片，年幼的任晴佳樣子精靈可愛，皮膚白滑，穿著可愛的豹紋毛毛背心，倚傍在高大有型的父親身旁，盡顯童真。另一張則見她撒嬌般抱著爸爸，場面溫馨。時光飛逝，昔日的小女孩如今已長大成亭亭玉立的少女，網民大讚任晴佳「由細靚到大」、「純天然美女」。

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任晴佳遺傳媽媽超模身高

任晴佳完美遺傳了任達華和琦琦的優良基因，她不僅擁有180cm的身高，更有42吋逆天長腿，去年任晴佳就跟媽媽一起母女檔，現身巴黎時裝騷，繼承媽媽的衣缽，投身模特兒行業，馬上成為各大品牌的寵兒，前途無限。

任晴佳傳獲父贈全球30多個物業

任達華一向是圈中「樓王」，在全球擁有30多個物業，他曾揚言會將名下物業，全部留給愛女，讓囡囡一世無憂。但任晴佳並未因此恃寵而驕，反而努力增值自己，她曾就讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，大學在倫敦政治經濟學院修讀社會學，是美貌與智慧並重的學霸，羨煞旁人。

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