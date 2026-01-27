70歲任達華夜蒲老蘭變迷你握手會 女粉絲瘋狂放聲尖叫 保養得宜：輕鬆打敗同齡人

現年70歲的影帝任達華，縱橫影視圈半世紀，亦曾獲得不少影帝殊榮，近年更踩入藝術界舉行藝術覽，展出其嘔心瀝血親自繪畫的畫作，一向熱愛攝影的他，也推出個人攝影集，展現其豐富的藝術修養。日前就被網民在中環捕獲任達華，黑超型佬造型現身，魅力十足，引來女粉絲瘋狂尖叫！

任達華型仔Look夜蒲

近日任達華現身中環蘭桂坊夜蒲時，被網民捕獲並在小紅書分享與任達華握手的影片，以「香港真的隨便都可以見到明星的嗎？要去吃個晚飯，酒店下樓就這樣和任達華握手了。」影片中的任達華，戴着黑超、身穿黑色西裝配波鞋，十分型仔！

任達華毫無巨星架子

任達華單手插着褲袋步出，沿途不停有人呼叫「華哥」的名字之外，亦有人紛紛拿出手機要求合照，向來親民的的任達華，亦邊行邊與旁邊的粉絲逐一握手和揮手「Say Hello」，仿如一個迷你握手會，毫無巨星架子。期間亦有女粉絲難掩興奮失控地高聲呼叫：「我愛你，華哥！」即使任達華已經70歲，可見魅力依然。不少網民都留言讚任達華有型兼保養得宜：「這個年齡能保養成這樣，可以輕鬆打敗99%的同齡人了！」、「70歲你敢信」、「氣質太好了」等。

