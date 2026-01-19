Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

任達華藉花喻生命延續 鼓勵孩童無限探索 為攝影集舉行分享會丨獨家

影視圈
更新時間：20:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-19 HKT

任達華（華哥）上周六（1月17日）為其攝影集《存在的本質：生命與藝術的旅程》舉行分享會，吸引不少粉絲到場支持，更購買攝影集讓華哥簽名留念。華哥坦言只用了500元買花，又用了別人丟棄的花將作品完成，他更鼓勵小朋友無限去探索，寄語年輕人利用香港平台研發更多產品。

任達華成功由娛樂界打入藝術界，繼上周五出席星島新聞集團ArtCan Forum的藝術研討會，翌日在其新書分享會上談到一向喜歡油畫、水墨、時裝，再融入水墨創作同攝影方式結合而成攝影集。「除咗有水墨材料，仲有人見人愛花墟嘅花，我用人哋丟棄嘅花，亦有幫襯買鮮花，然後觀察花嘅顏色變化，例如：5日、1星期後花嘅顏色，每朵花氧化程度都唔同。」

呈現香港變遷

華哥選擇了花，作為「存在」的元素，使用別人丟棄的花，用自己方法重新將花的生命延續而記錄在攝影集內，他更即場發揮搞笑本色，透露只花費了500元買花完成作品。他說：「生命存在好緊要，失去咗唔緊要，因心靈同靈魂仍然喺世上，希望鼓勵小朋友可以無限去探索，其實周邊事物好靚，只要停一停、諗一諗，又或透過影相和畫畫，將身邊事物延續。」華哥創作這系列作品，除了有花外，亦呈現了香港的寫照，從創作過程也聯想到維多利亞港兩岸的變遷。他說：「以前我住灣仔，坐『嘩啦嘩啦』過海見到維港冇乜顏色，兩邊燈光唔夠，因為以前香港係一個漁港，今時今日燈光璀璨，見到兩岸的顏色，在攝影集入面希望將唔同顏色組合變成一個圖像。」華哥更寄語大家要多關懷及探索，年輕人應利用香港平台研發更多產品，令香港變得更好。

海南島拍新戲

談到工作近況，華哥表示最近在海南島拍攝新戲，在當地不時望椰子樹，令他研發好多不同椰子水的飲法。他說：「呢排我研發好多唔同椰子水，可以加檸檬、可可粉呀！依家都趕緊戲，希望過年前拍晒。」

