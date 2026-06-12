G.E.M.鄧紫棋演唱會無緣再踏啟德主場館 認申請被拒：我有自知之明 移師深圳包半個月檔期

天后G.E.M.鄧紫棋近年在華人地區紅透半邊天，去年8月於香港，成為首位登上啟德主場館連開5場演唱會的華語女歌手，「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會當時一票難求且演出大獲好評。挾著這股熱潮，近日盛傳G.E.M.原計劃於今年9月4至7日重踏啟德主場館舉行巡迴演唱會最終場，無奈卻遭逢阻滯！有傳啟德主場館方面有意將該段黃金檔期批給大型球賽舉行，因而拒絕了鄧紫棋的場地申請，消息一出隨即引起大批期待已久的粉絲強烈不滿。

G.E.M.鄧紫棋：我有自知之明

對於重返啟德主場館開騷夢碎的傳聞，G.E.M.鄧紫棋早前出席公開活動受訪時，亦大方直認申請失敗：「有申請過（啟德體育園），但申請唔到場館呀！」其後她更在社交平台上開直播向粉絲大吐苦水，語帶無奈地表示對於演唱會「最終場」的主導權並非太大。她坦言場館相當難預訂：「不是我們想要去返哪些場就一定返到，其實有很多場數都很想『返場』（最終場），選擇場館已花了兩年時間，我有自知之明。」字裏行間透露出對未能如願留港演出的惋惜。

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G.E.M.鄧紫棋「返場」演唱會移師深圳

既然香港啟德主場館的巡迴最終場演唱會未能成事，有指G.E.M.鄧紫棋團隊已迅速變陣，將演出移師至鄰近香港的深圳大運中心體育場舉行。據悉，主辦方更大手筆訂下9月11日至10月4日逾半個月的超長檔期，以滿足中港兩地龐大粉絲群的購票需求。雖然未能再次於香港主場見證天后風采，但一眾歌迷依然對深圳站的超長檔期演出充滿期待，準備掀起新一輪搶票熱潮。

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