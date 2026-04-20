G.E.M.鄧紫棋自揭患地中海貧血症 佩服自己撐足153場巡唱

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）近日剛完成台北四場《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》後，日前，特意抽空開直播與網民互動，不料閒談間意外揭露身體隱藏疾病，她透露母親突然告知，原來她患有地中海貧血，並直言佩服自己能夠撐過153場巡唱。

鄧紫棋身體不勝負荷？

鄧紫棋在直播中坦言自己一直蒙在鼓裡：「我媽突然告訴我，原來我有地中海貧血，我都不知道！」她得知後相當驚訝，並回望153場的巡迴演出，她不禁苦笑：「嘩！我地中海貧血，然後我做這個巡演做了153場，我累不是很正常嗎？我挺佩服我自己！」並直言很多時候在舞台上根本是「靠意志力硬頂住」。而面對粉絲關心未來動向，她僅表示並非不想唱，而是要看身體能否負荷，並指：「要身體吃得消。」

鄧紫棋收歌迷祝福

其實，鄧紫棋並非首次公開身體狀況，早年她已透露左邊顎骨天生萎縮，導致牙齒咬合不全，發聲時偶有細微漏風感，而這特徵未損其嗓音魅力，反倒被歌迷視作標誌性的的唱腔；不過，如今再傳出地中海貧血消息，大批歌迷湧入留言區紛紛叮囑偶像務必以健康為重。