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劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-11 HKT

94歲的「修哥」胡楓日前在紅館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，當晚現場星光熠熠，有張學友、張家輝等一眾契仔及好友撐場外，昔日TVB「五虎將」劉德華與黃日華更罕有同台。劉德華與黃日華在台上的互動，卻因一嚴肅的反應，引起網民熱烈討論。

劉德華貼心舉動顯真情

在胡楓的演唱會尾聲大合唱環節中，有網民捕捉黃日華越過多位藝人，從後方走到前排搵劉德華打招呼，當時劉德華正背向黃日華與眾人大合唱，黃日華便主動搭住劉德華的肩膀，二人之後相擁互動問候，展現出重逢的喜悅。劉德華還被見到向黃日華遞咪，展現貼心一面。

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不過有網民卻見到劉德華轉身時，臉上出現嚴肅表情，引起網民揣測，劉德華是否不喜歡被人搭膊頭，而一度露出「黑面」神情。但有網民相信只是一場誤會，因當時劉德華正投入合唱，進入專注的表演模式，才會看起來表情嚴肅。

劉德華黃日華多度合作

黃日華自不再拍戲後，近年經常與明星足球隊北上踢波，以苗僑偉屬見面最頻繁的「五虎將」成員。黃日華與劉德華合作逾40年，二人不僅在早年的電視劇中多度合作，轉投電影界亦曾合作《五虎將之決裂》、《童夢奇緣》、《拆彈專家》、《追龍》等，足見交情極好。

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