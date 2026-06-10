《天龍八部》要角罕有敘舊掀回憶殺 石修逆天凍齡力壓黃日華 楊盼盼外貌富泰弄孫為樂

78歲的石修近日在社交平台上，分享了一張珍貴的合照，瞬間勾起了無數劇迷的集體回憶。照片中，除了他自己，還有在TVB劇集《天龍八部》中，同劇拍檔黃日華與楊盼盼，三位經典武俠劇的代表人物難得聚首，笑容燦爛，氣氛溫馨。這張合照不僅讓粉絲們感嘆歲月流轉，更驚訝於三位巨星的保養之道，特別是三人中年紀最大的石修，臉上皮膚緊緻，神采飛揚，與64歲的黃日華及68歲的楊盼盼同框，絲毫不顯老態，其「凍齡」狀態令人讚嘆不已，成為網民熱議的焦點。

石修於《天龍八部》演出被封「最帥慕容復」

三人均是80年代武俠劇的代表人物，黃日華與楊盼盼的合作最為人津津樂道的，莫過於1983年版《射鵰英雄傳》，黃日華飾演「郭靖」，楊盼盼飾演「穆念慈」，兩人的角色關係深入民心，成為一代人心中的經典。在此之前，他們也曾在1981年的《佛山贊先生》中有過合作。而石修與楊盼盼則在1981年的《楊門女將》中分別飾演江上風和楊九妹，同樣是觀眾熟悉的組合。此外他們在《天龍八部》中，石修的演出，被封為「最帥慕容復」，黃日華則飾演「虛竹」，加上楊盼盼飾演的「木婉清」，戲內角色雖然沒有太多交雜，但他們在現實中卻成為了多年好友，情誼深厚。

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楊盼盼當單親媽媽現時弄孫為樂

楊盼盼除了與石修和黃日華敘舊外，近日她也分享了帶外孫女出街的照片，照片中楊盼盼盡心盡力照顧外孫女，又帶她去買帽買衫，裝扮一番，畫面治癒。楊盼盼曾於1986年認識了1名會計師，翌年雙方到美國結婚，但這段婚姻最終因雙方性格及生活圈子差異太大，而選擇離婚。離婚後，楊盼盼獨力撫養女兒楊慈悅，如今女兒已結婚成為人妻，更在2024年榮升媽媽，讓楊盼盼得償所願升格做外婆，現時享受弄孫為樂的幸福時光。

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