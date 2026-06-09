陳錦鴻帶當年只得14歲兒子立平安紙灌輸生死教育 遺產全留太太名下：看透生死勿放大

由鄭家成、敖嘉年主持HOY全新生死教育節目《關於．快 樂的死亡2》，今日請來陳錦鴻擔任嘉賓分享親子相處的經驗，以及對生死議題的看法。

陳錦鴻每日兩小時運動保養得宜

陳錦鴻表示很早對兒子灌輸生死教育，當兒子14、5歲時，他帶同兒子陳駕樺去立平安紙，並告訴兒子所有遺產會寫給太太名下，因為兒子未長大成人，兒子亦很滿意，又指本身是新界人，每朝早起打掃見慣昆蟲屍體，所以看透生死，不要將人類生命放得太大，自己亦會看得淡要面對。談到快將「登六」的他，保養得宜。他笑言自己每日會做兩小時運動去保持身體柔韌度，若然到70歲就會做足4小時運動，皆因尚要照顧兒子及母親。提到早前在內地登台狀態極佳，獲網民激讚。他搞笑謂自己是偶像實力派歌手，從未離過舞台，亦準備工作，歡迎監製及導演找他。

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陳錦鴻、鄭家成、敖嘉年悼念吳文忻

另外，對於前港姐吳文忻因病離世，陳錦鴻表示一直有留意對方抗癌歷程，希望能夠好好安息，去到另一個世界繼續好好生活，其家人釋懷節哀。而曾訪問吳文忻的主持人的鄭家成，表示希望對方安息，又讚對方的毅力和奮鬥精神讓大家學習。至於認識吳文忻多年的敖嘉年，表示雖然合作得多，但對方患病時，間中會短訊留言支持對方抗癌，感覺她是個硬淨的女性，並教導女兒媽媽會發生什麼事情，讓女兒有心理準備。他說：「今日聽到她離世消息，當時正在做節目，個心都噏住，覺得好無常。」

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