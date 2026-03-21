陳錦鴻18歲自閉症兒子正面照罕曝光 陳駕樺成鋼琴家公開演出帥氣登場 父曾為子停工感動網民

前TVB小生陳錦鴻自從兒子陳駕樺被診斷患有自閉症後，毅然決定在事業如日方中之際暫停幕前工作，全心全意陪伴兒子成長，父愛感動不少網民。多年來，他與DJ太太杜雯惠悉心栽培，如今現年18歲的陳駕樺不僅愉快成長，更發展出驚人的音樂天賦，去年更曾開演奏會。

陳錦鴻兒子帥氣登場

近日，協康會在IG上發布了一則「同行ASD·聽見愛」分享會的預告，宣布邀請陳錦鴻一家三口出席活動。從曝光的活動海報中，可見陳錦鴻與兒子陳駕樺一同穿上禮服，罕有地以正面樣貌帥氣登場。海報上的陳駕樺面帶微笑，顯得自信滿滿，已長成一位英俊的青年。

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陳駕樺以鋼琴家身份登台

在這次分享會上，陳錦鴻夫婦分享多年來照顧自閉症兒子的心路歷程，以鼓勵「同路人」。而最大的亮點是，陳駕樺將以「青年鋼琴家」的身份登台演奏，用音樂與大眾分享他的成長心聲。

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