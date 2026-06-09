楊采妮許茹芸26年前初見舊照出土 重遊迪士尼外貌零變化 最美閨密團擁超強凍齡神顏

楊采妮、許茹芸、梁詠琪及李心潔是圈中是公認的好閨密，其中楊采妮與許茹芸於千禧年相識，轉眼間友情已建立26年。楊采妮2013年結婚時，許茹芸更是義不容辭地擔任伴娘，親身見證好姊妹最幸福的時刻。近日，許茹芸在個人社交平台分享了多張與楊采妮重遊迪士尼樂園的溫馨合照，並配上感性長文，憶述二人從相識到相知的深厚情誼，對比2000年兩人首次在樂園見面的青澀照片，如今的她們容貌幾乎沒有任何改變，令網民嘖嘖稱奇，凍齡外貌驚人。

楊采妮帶兩子到首爾探閨密

許茹芸在貼文中深情寫道：「和采妮第一次見面，就是在迪士尼樂園。」這次重遊舊地，源於一個溫馨的約定。原來楊采妮帶著雙胞胎兒子，第一次到首爾探望她，為了慶祝這個特別的「第一次」，兩人決定帶著小朋友，重回她們友誼的起點「迪士尼樂園」。從照片中可見，兩人童心未泯，頭戴可愛的動物耳朵頭箍，對著鏡頭擺出托腮的甜美甫士，笑容燦爛，臉上絲毫不見歲月痕跡，肌膚依舊緊緻飽滿。

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二人26年前後對比照外貌凍齡不變

許茹芸更分享了相隔26年的對比圖，在2000年的舊照中，當時楊采妮留著一頭烏黑長髮，身穿淺藍色上衣，笑容清麗脫俗；而許茹芸穿著黑色吊帶上衣配上爽朗短髮，手拿飲品，兩人臉上都帶著一絲青澀。再對比近日拍攝的照片，二人輪廓線條，竟然與多年前一模一樣。網友紛紛留言驚嘆：「兩位女神都不會老，太神奇了」、「這才是真正的凍齡」，歲月並未在她們身上留下痕跡。

許茹芸偷偷幫好友楊采妮慶生

這次的迪士尼之旅，不僅是對友誼的紀念，更是一場溫馨的生日慶祝。原來，許茹芸偷偷為五月生日的楊采妮準備了驚喜，她在貼文中分享：「偷偷準備了驚喜小蛋糕，幫她補切了五月生日月的最後一個蛋糕。」照片中，兩人圍著一個精緻的檸檬黃色小蛋糕，許茹芸戴著棒球帽，與許茹芸一起做出俏皮的托臉手勢，在燭光映照下，幸福感滿溢。

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