Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁潔瑩自爆曾被古天樂當「人肉啞鈴」 古仔護花挑戰導演權威 一原因令燈光師嫌麻煩

影視圈
更新時間：11:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-09 HKT

56歲的袁潔瑩，曾是「開心少女組」成員，近年雖然淡出幕前，但一舉一動依然是大眾焦點。近日她拍片分享與古天樂的拍劇點滴，她提到當年二人合作拍攝TVB劇集《廉政追緝令》時，揭開古天樂夠義氣，為了她挑戰導演的權威，她又提到二人是燈光師眼中的「麻煩友」，一黑一白的膚色，令打燈增添難度。最後袁潔瑩還透露了古天樂增肌時，一個不為人知的秘密。

袁潔瑩拍劇被逼狂灌水

袁潔瑩在影片表示，自己性格像個男孩子，因此與古天樂一拍即合，合作得非常愉快，更形容兩人是兄弟關係。她回憶起拍攝《廉政追緝令》一場鬥氣戲，劇情需要兩人不停喝水，為了達到最佳效果，她一杯接一杯地猛灌，但導演仍不喊停，而且要她繼續喝。當時古天樂立刻向導演表示：「不行啊，這樣會死人的！」盡顯其細心體貼的一面。袁潔瑩坦言，拍完該鏡頭後，她馬上跑到洗手間嘔吐苦水，相當辛苦。這段經歷讓她感受到，古天樂不僅是工作上的好拍檔，更是一位會照顧人的好友。

相關閱讀：56歲袁潔瑩再度暴瘦？眼神渙散語速緩慢精神狀態惹關注 曾患厭食症體重僅75磅

古天樂操肌舉起袁潔瑩 

袁潔瑩在片中，分享了許多與古天樂之間搞笑的幕後故事。她憶述，當時古天樂正處於為角色增肌的階段，食量驚人。劇組經常通宵拍攝至凌晨兩點，而TVB的餐廳早已關門，古天樂便拜託她幫忙買兩份他最愛的「火腿雞蛋三文治」當宵夜，更令人啼笑皆非的是，為了隨時操肌，古天樂在化妝間，直接將身形纖瘦的袁潔瑩整個人舉起來，當「人肉啞鈴」練習，場面十分搞笑。

燈光師視二人為「眼中釘」？

由於古天樂與袁潔瑩膚色一黑一白，被燈光師指二人「很麻煩」，當他們同場時便為打燈工作，增添了不少難度。古天樂與袁潔瑩在合作完電影《陰陽路》後，便失聯了十幾年，直至一位共同的攝影師朋友相約飯敘，二人才再次見面，延續多年前的珍貴友誼。

相關閱讀：「開心鬼女神」臉頰凹陷瘦到脫相 手臂如同火柴支令人擔心 曾患厭食症體重僅34公斤

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
18小時前
吳文忻今早睡夢中安詳離世 結束勇敢抗癌路 丈夫承諾照顧兩幼女
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 丈夫承諾照顧兩幼女
影視圈
49分鐘前
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
影視圈
13小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
21小時前
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
20小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
11小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
3小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
3小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地雞蛋狂加價︱比去年升四成一斤市賣¥5.23 民眾慨嘆：貴過雞肉
內地雞蛋狂加價︱比去年升四成一斤市賣¥5.23 民眾慨嘆：貴過雞肉
即時中國
4小時前