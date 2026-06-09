袁潔瑩自爆曾被古天樂當「人肉啞鈴」 古仔護花挑戰導演權威 一原因令燈光師嫌麻煩

56歲的袁潔瑩，曾是「開心少女組」成員，近年雖然淡出幕前，但一舉一動依然是大眾焦點。近日她拍片分享與古天樂的拍劇點滴，她提到當年二人合作拍攝TVB劇集《廉政追緝令》時，揭開古天樂夠義氣，為了她挑戰導演的權威，她又提到二人是燈光師眼中的「麻煩友」，一黑一白的膚色，令打燈增添難度。最後袁潔瑩還透露了古天樂增肌時，一個不為人知的秘密。

袁潔瑩拍劇被逼狂灌水

袁潔瑩在影片表示，自己性格像個男孩子，因此與古天樂一拍即合，合作得非常愉快，更形容兩人是兄弟關係。她回憶起拍攝《廉政追緝令》一場鬥氣戲，劇情需要兩人不停喝水，為了達到最佳效果，她一杯接一杯地猛灌，但導演仍不喊停，而且要她繼續喝。當時古天樂立刻向導演表示：「不行啊，這樣會死人的！」盡顯其細心體貼的一面。袁潔瑩坦言，拍完該鏡頭後，她馬上跑到洗手間嘔吐苦水，相當辛苦。這段經歷讓她感受到，古天樂不僅是工作上的好拍檔，更是一位會照顧人的好友。

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古天樂操肌舉起袁潔瑩

袁潔瑩在片中，分享了許多與古天樂之間搞笑的幕後故事。她憶述，當時古天樂正處於為角色增肌的階段，食量驚人。劇組經常通宵拍攝至凌晨兩點，而TVB的餐廳早已關門，古天樂便拜託她幫忙買兩份他最愛的「火腿雞蛋三文治」當宵夜，更令人啼笑皆非的是，為了隨時操肌，古天樂在化妝間，直接將身形纖瘦的袁潔瑩整個人舉起來，當「人肉啞鈴」練習，場面十分搞笑。

燈光師視二人為「眼中釘」？

由於古天樂與袁潔瑩膚色一黑一白，被燈光師指二人「很麻煩」，當他們同場時便為打燈工作，增添了不少難度。古天樂與袁潔瑩在合作完電影《陰陽路》後，便失聯了十幾年，直至一位共同的攝影師朋友相約飯敘，二人才再次見面，延續多年前的珍貴友誼。

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