56歲袁潔瑩再度暴瘦？眼神渙散語速緩慢精神狀態惹關注 曾患厭食症體重僅75磅

現年56歲的袁潔瑩，憑演出《開心鬼》系列走紅，可惜在事業巔峰之際，卻不幸患上了厭食症，體重跌至75磅，一度淡出幕前休養治療。近日袁潔瑩再次活躍於社交平台，在抖音、小紅書分享自己日常點滴，繼早前睇孫燕姿演唱會，被網民指她愈來愈瘦後，近日她拍片回憶跟Beyond拍攝《開心鬼救開心鬼》的趣事，被發現語速異常緩慢，眼神渙散，網民紛紛表示擔心她的身體狀況。

袁潔瑩語速慢於常人？

在影片中，網民指袁潔瑩的神態舉止怪異，覺得她的語速異常緩慢，幾乎是一字一頓地從嘴裡擠出詞語，而且她的眼神大部分時間處於一種渙散、失焦的狀態，即使在回憶那些本應是開心的趣事時，臉上也幾乎沒有笑容，嘴角偶爾牽動一下，也顯得極為僵硬和勉強。

相關閱讀：李麗珍袁潔瑩罕合體爆「開心少女組」不和真相 黃百鳴點名一女星零準備最後換人

袁潔瑩提起黃家駒哽咽

當談及已故的黃家駒時，袁潔瑩的語氣明顯沉重，難掩悲傷。她回憶道，當年自己剛在診所打完針，便從助理口中得知黃家駒在日本出事的消息，感覺「太突然了」。她緩緩地說出：「他不小心，跌倒了頭……救不了。」話氣哽咽，流露出沉痛感覺。

袁潔瑩曾患厭食症體重僅75磅

袁潔瑩在影片中所顯露的疲態，令網民揣測與她的健康問題有關，袁潔瑩於1994年，她在事業巔峰期不幸患上厭食症，體重一度跌至僅75磅，演藝事業被迫暫停。至2021年，她更透露自己被診斷出患有焦慮症和人群恐懼症，此後逐漸淡出幕前。近日她拍片跟粉絲見面，卻是面頰凹陷，骨瘦如柴，現時疑似精神狀態欠佳，讓網民相當擔心。

相關閱讀：「開心鬼女神」臉頰凹陷瘦到脫相 手臂如同火柴支令人擔心 曾患厭食症體重僅34公斤