Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

56歲袁潔瑩再度暴瘦？眼神渙散語速緩慢精神狀態惹關注 曾患厭食症體重僅75磅

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-24 HKT

現年56歲的袁潔瑩，憑演出《開心鬼》系列走紅，可惜在事業巔峰之際，卻不幸患上了厭食症，體重跌至75磅，一度淡出幕前休養治療。近日袁潔瑩再次活躍於社交平台，在抖音、小紅書分享自己日常點滴，繼早前睇孫燕姿演唱會，被網民指她愈來愈瘦後，近日她拍片回憶跟Beyond拍攝《開心鬼救開心鬼》的趣事，被發現語速異常緩慢，眼神渙散，網民紛紛表示擔心她的身體狀況。

袁潔瑩語速慢於常人？

在影片中，網民指袁潔瑩的神態舉止怪異，覺得她的語速異常緩慢，幾乎是一字一頓地從嘴裡擠出詞語，而且她的眼神大部分時間處於一種渙散、失焦的狀態，即使在回憶那些本應是開心的趣事時，臉上也幾乎沒有笑容，嘴角偶爾牽動一下，也顯得極為僵硬和勉強。

相關閱讀：李麗珍袁潔瑩罕合體爆「開心少女組」不和真相 黃百鳴點名一女星零準備最後換人

袁潔瑩提起黃家駒哽咽

當談及已故的黃家駒時，袁潔瑩的語氣明顯沉重，難掩悲傷。她回憶道，當年自己剛在診所打完針，便從助理口中得知黃家駒在日本出事的消息，感覺「太突然了」。她緩緩地說出：「他不小心，跌倒了頭……救不了。」話氣哽咽，流露出沉痛感覺。

袁潔瑩曾患厭食症體重僅75磅

袁潔瑩在影片中所顯露的疲態，令網民揣測與她的健康問題有關，袁潔瑩於1994年，她在事業巔峰期不幸患上厭食症，體重一度跌至僅75磅，演藝事業被迫暫停。至2021年，她更透露自己被診斷出患有焦慮症和人群恐懼症，此後逐漸淡出幕前。近日她拍片跟粉絲見面，卻是面頰凹陷，骨瘦如柴，現時疑似精神狀態欠佳，讓網民相當擔心。

相關閱讀：「開心鬼女神」臉頰凹陷瘦到脫相 手臂如同火柴支令人擔心 曾患厭食症體重僅34公斤 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
5小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
7小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
2小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
5小時前
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
突發
2小時前
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱宏福苑女證人憶述逃生經過四度落淚 冀能將真相呈現︱持續更新
社會
9小時前
銀行6大隱藏收費！匯豐打簿$50/次 1銀行月結單年費$240 6類人可豁免
銀行6大隱藏收費！匯豐打簿$50/次 1銀行月結單年費$240 6類人可豁免
生活百科
6小時前
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
影視圈
6小時前
港鐵新式「鹹豬手」 大叔起晒槓緊握扶手 離譜霸佔女乘客大腿上面空間 網民教反擊方法｜Juicy叮
港鐵新式「鹹豬手」 大叔起晒槓緊握扶手 離譜霸佔女乘客大腿上面空間 網民教反擊方法｜Juicy叮
時事熱話
5小時前