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陳詩欣三千萬豪宅藏巨型衣帽間十足名店 穿「湊仔制服」被老公嫌棄 一招完美反擊

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-09 HKT

前TVB小花陳詩欣（Eunice）與電競高層陳爾正結婚後，一躍成為「富貴人妻」，住在價值3,000萬港元的半山千呎豪宅，自去年誕下兒子後，陳詩欣不時抱住囝囝拍片，分享寫意生活，羨煞不少網民。陳詩欣近日在社交平台出PO，透露與老公到日本旅行，卻因執行李而曝光巨型衣帽間的內貌。

陳詩欣出遊日本執行李

陳詩欣與老公結婚5年，不時在IG發文放閃，前年造人成功一度喜極而泣，兒子出世後，陳詩欣更將全副心機放在照顧兒子上。近日陳詩欣與老公難得撇下囝囝去日本玩，執行李時卻未有特別準備大量衣物，而陳詩欣在衣帽間的畫面，背景身後掛滿各式各樣的名牌服飾，琳瑯滿目，盡顯氣派，當中更見到疑有強逼症，衣服顏色以同色系排列。

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陳詩欣在影片中寫上：「我真係覺得陳生非常摟打！」陳詩欣穿上跌膊上衣，跪在地上執行李時，因彎低身險洩春光。陳詩欣指自己平時去旅行個篋有一半是「吉」，因只需帶一、兩件衫及褲就可以起行。而陳詩欣因為湊仔經常穿穿運動裝，卻被老公投訴，陳詩欣無奈自嘲一身打扮的「湊仔制服」。

陳詩欣機場「開胸裝」吸睛

陳詩欣今次與老公去旅行享受二人世界，當日便以灰色「開胸裝」現身機場，大方展現久違的身材。狀態大勇的陳詩欣，更與老公甜蜜自拍展開旅程。之後陳詩欣晒出在機艙食飛機餐的照片，多度公開搵食行程，似乎今次之行以美食為主。

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