黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅

現年58歲的TVB「愛妻號小生」黃智賢，入行數十年零緋聞，是圈中的模範丈夫。他與太太Maggie駱佩文相愛近40年，婚姻生活一直低調而甜蜜。近日，有網民在銅鑼灣街頭幸運地偶遇黃智賢夫婦，並拍下影片，讓大眾得以一窺這對恩愛夫妻的日常。

黃智賢夫婦銅鑼灣被偶遇

根據網民分享的影片，黃智賢與太太Maggie當時正在街角等候過馬路。雖然兩人沒有拖手，但並肩而立，身形相襯，流露出一種無需言語的默契。他們站姿筆挺，散發著沉靜而上佳的氣質，在人群中顯得格外矚目。

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黃智賢太太極有氣質

影片中，黃智賢身穿灰色T恤、黑色短褲，頭戴紅色棒球帽，腳上的粉紅色襪子為他的「型佬」造型增添了幾分潮流感。而他身旁的太太Maggie更是焦點所在。她身穿簡約的藍色上衣和緊身牛仔褲，身形保養得極佳，顯得十分苗條，凹凸有致，絲毫沒有贅肉。緊身牛仔褲下，一雙長腿更顯修長。

黃智賢太太撞樣鍾楚紅

最令人稱道的，是Maggie的樣貌與氣質。即使在沒有任何修飾的路人鏡頭下，她的樣貌依然清麗，皮膚緊緻，流露出一股「仙氣」，更有網民驚呼她與「紅姑」鍾楚紅有幾分神似。細心的網民發現，Maggie在影片中明顯意識到有人正在拍攝，但她沒有絲毫不悅，反而溫柔地望向鏡頭，並報以微笑，其從容大方的態度盡顯教養。]

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黃智賢暖心舉動為拐杖男開路：

黃智賢夫婦識於微時

黃智賢與Maggie的愛情故事始於少年時。當時家境窮困的黃智賢，在餐廳做兼職侍應時認識了Maggie，兩人很快便墜入愛河。這段感情經歷了時間的考驗，即使黃智賢曾因投資失利輸掉20萬，他依然堅持送女友到外國讀書追夢。交往多年後，他們於2004年步入婚姻殿堂，至今相愛已近40年。

黃智賢為太太重返TVB

為了能多留在香港陪伴太太，黃智賢於2004年決定重返TVB。他曾表示，太太早已習慣在加拿大的生活，甚至講廣東話都有困難，但他知道太太未必能適應內地的生活，所以工作上的決定都是以家庭為重。

黃智賢夫婦住西貢豪宅

婚後，兩人決定不生育，但養了三隻愛犬，一家五口住在西貢的複式村屋。他們早年以近900萬購入此物業，如今已大幅升值。這座充滿品味的豪宅，內部裝潢充滿藝術氣息，掛滿了熱愛繪畫的Maggie的作品。熱愛下廚的黃智賢，經常在社交媒體分享入廚樂。他家的開放式廚房寬敞明亮，設備齊全，落地玻璃門外就是能遠眺山景的露台。另一層更有可飽覽海景的露台，讓他們種植花草、享受日光，充滿歐洲小屋的悠閒味道。

黃智賢夫婦的相處之道

提到夫妻相處之道，黃智賢坦言：「夫妻一定會鬧交，但會停一停，聆聽老婆嘅想法。」他認為只要有心磨合，就能排除萬難。他更自爆會定期買花給喜歡花的太太，製造生活驚喜。「我好在乎佢欣唔欣賞，就算係煮餐飯或插盆花，佢話鍾意我就好開心。二人世界就係我取悅你、你取悅我。」這番話，堪稱夫妻相處的教科書。